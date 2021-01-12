Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа лучшая биатлонистка пятого этапа Кубка мира в Оберхофе
Индивидуальная награда отправилась в Австрию
Международный союз биатлонистов признал Лизу Терезу Хаузер лучшей на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Хаузер в спринте заняла третье место и оформила свой первый личный подиум в Кубке мира. В гонке преследования австрийка защитила свою позицию, уступив только норвежкам Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд.
В личном зачете Кубка мира Лиза Тереза Хаузер поднялась на 8-е место.
Шестой этап Кубка мира пройдет в Оберхофе с 13 по 17 января.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Глобализация плохо ударила по немецкому футболу. Кризис сборной затянется на годы
- Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко
- Ворскла в тренде. Максимов и Кане поучаствовали в митинге против повышения коммунальных тарифов
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Оберхофе. Как это было
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...