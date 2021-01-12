Названа лучшая биатлонистка пятого этапа Кубка мира в Оберхофе

Международный союз биатлонистов признал Лизу Терезу Хаузер лучшей на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Хаузер в спринте заняла третье место и оформила свой первый личный подиум в Кубке мира. В гонке преследования австрийка защитила свою позицию, уступив только норвежкам Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд.

В личном зачете Кубка мира Лиза Тереза Хаузер поднялась на 8-е место.

Шестой этап Кубка мира пройдет в Оберхофе с 13 по 17 января.