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Мужской спринт в Оберхофе: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону
Текстовая онлайн-трансляция спринт Оберхоф 13.01.2021
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки шестого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе.
Парни выйдут на старт ровно в 15:30 по киевскому времени.
Следите за гонкой вместе с онлайном от UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости. Также на нашем сайте вы можете найти календарь Кубка мира по биатлону
ОНЛАЙН:
15:58. Тищенко с нолем на стойке, 8 место, +31,3с.
15:56. Пидручный на первом рубеже стреляет точно, 5 место, +9,6с.
15:54. Швед Самуельсон так же точно стреляет на лежке, второе место, +4,7с.
15:53. Пайфер точен на первом рубеже, второе место, +4,8с.
15:51. Штурла Лагрейд точен на лежке, новый ориентир - 16,9с. преимущество.
15:50. Пидручный на 0,8 км. +7,9с., плохой разгон от капитана.
15:48. Тищенко - один промах на лежке, 12 место, +42,1с.
15:47. Немец Реес точен, второе место, +8,1с.
15:46. Отметка 2,3 км. - Тищенко + 16,4с.
15:43. Француз Гигона первым работает на ноль, устанавливая ориентир для соперников.
15:42. Очень сложная ситуация на огневом рубеже, из трех биатлонистов пока некто не отстрелял точно.
15:41. Тищенко на отметке 0,8 км. - 10-й результат, +5,8с.
15:39. Белорус Бочарников на лежке работает с одним промахом, самым быстрым он был по дистанции на первом круге.
15:37. Под 14 номером на дистанцию отправился наш Артем Тищенко.
15:30. Гонка стартовала.
Первым на дистанцию отправился беларус Сергей Бочарников.
15:20. Напомним, что первым в зачете спринтерских гонок в этом сезоне идет норвежец Йоханес Тинес Бё (259 очков), а его ближайший преследователь - соотечественник Йоханес Дале (218 очков).
15:05. Вашему вниманию лучшие моменты крайней спринтерской гонки текущего сезона:
15:00. Стартовые позиции украинцев в гонке:
14. Артем Тищенко
33. Дмитрий Пидручный
45. Антон Дудченко
65. Артем Прима
92. Руслан Ткаленко
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