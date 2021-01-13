Мужской спринт в Оберхофе: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки шестого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе.

Парни выйдут на старт ровно в 15:30 по киевскому времени.

Следите за гонкой вместе с онлайном от UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости. Также на нашем сайте вы можете найти календарь Кубка мира по биатлону здесь .

Где смотреть гонки этапов Кубка мира 2020/2021

ОНЛАЙН:

15:58. Тищенко с нолем на стойке, 8 место, +31,3с.

15:56. Пидручный на первом рубеже стреляет точно, 5 место, +9,6с.

15:54. Швед Самуельсон так же точно стреляет на лежке, второе место, +4,7с.

15:53. Пайфер точен на первом рубеже, второе место, +4,8с.

15:51. Штурла Лагрейд точен на лежке, новый ориентир - 16,9с. преимущество.

15:50. Пидручный на 0,8 км. +7,9с., плохой разгон от капитана.

15:48. Тищенко - один промах на лежке, 12 место, +42,1с.

15:47. Немец Реес точен, второе место, +8,1с.

15:46. Отметка 2,3 км. - Тищенко + 16,4с.

15:43. Француз Гигона первым работает на ноль, устанавливая ориентир для соперников.

15:42. Очень сложная ситуация на огневом рубеже, из трех биатлонистов пока некто не отстрелял точно.

15:41. Тищенко на отметке 0,8 км. - 10-й результат, +5,8с.

15:39. Белорус Бочарников на лежке работает с одним промахом, самым быстрым он был по дистанции на первом круге.

15:37. Под 14 номером на дистанцию отправился наш Артем Тищенко.

15:30. Гонка стартовала.

Первым на дистанцию отправился беларус Сергей Бочарников.

15:20. Напомним, что первым в зачете спринтерских гонок в этом сезоне идет норвежец Йоханес Тинес Бё (259 очков), а его ближайший преследователь - соотечественник Йоханес Дале (218 очков).

15:05. Вашему вниманию лучшие моменты крайней спринтерской гонки текущего сезона:

15:00. Стартовые позиции украинцев в гонке:

14. Артем Тищенко

33. Дмитрий Пидручный

45. Антон Дудченко

65. Артем Прима

92. Руслан Ткаленко