Пидручный занял 7-е место в спринте в Оберхофе, победа у Йоханнеса Бё

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё с идеальной стрельбой одержал третью победу в сезоне, а Стурла Легрейд обеспечил Норвегии очередной победный дубль. На подиум вместе с норвежцами поднялся Арнд Пайффер – и это первая медаль Германии на сдвоенном домашнем этапе в Оберхофе.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, несмотря на промах на стойке, в итоговом протоколе спринта расположился на 7-м месте. Отдельно стоит отметить превосходный финальный круг от биатлониста из Тернополя – со стрельбища Пидручный убежал на промежуточном 15-м месте, но финальный отрезок гонки прошел быстрее даже гегемона Кубка мира Йоханнеса Бё!

Второй в сезоне финиш в топ-10 позволил Пидручному стать самым рейтинговым украинцем в личном зачете Кубка мира, поскольку Артем Прима сегодня в очковую зону не попал. Помимо Примы в личных гонках на этапе в Оберхофе больше не выступят Антон Дудченко, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Попутно Пидручный во второй раз в сезоне по дополнительной квоте квалифицировался в масс-старте. На этапе в Хохфильцене Дмитрий в гонке этого формата занял 24-е место.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Оберхоф. Мужчины. Результаты спринта:

1. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+0) 24:43,6

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +12,4

3. Арнд Пайффер (Германия, 0+0) +27,9

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7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +45,5

48. Артем Прима (Украина, 1+2) +2:18,3

49. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:20,4

78. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +3:17,8

88. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2) +4:01,0