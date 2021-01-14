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Валя Семеренко первой среди украинок побежит спринт в Оберхофе
А Дарья Блашко выступит замыкающей
Украина на женскую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе выставила пятерых биатлонисток. Первой в бой уйдут Валя Семеренко (№18), следом на трассу выйдут Вита Семеренко (№43), Елена Пидгрушная (№45), Юлия Джима (№80) и Дарья Блашко (№86).
Лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд в спринт стартует 23-й, Тириль Экхофф получила 41-й стартовый номер, а Ханна Эберг – 29-й.
Полный старт-лист спринта в Оберхофе (начало в 15:30 по киевскому времени)
На прошлой неделе в спринте в Оберхофе лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая с одним промахом заняла 10-е место.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Дмитрий Пидручный занял 7-е место в спринте в Оберхофе.
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