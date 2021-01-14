Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Кривонос – в топ-10 спринта в Кубке IBU
Неплохой старт сезона
В немецком Арбере стартовал сезон в Кубке IBU. В заявку женского спринта вошли 135 биатлонисток (включая восьмерых украинок).
Анна Кривонос с идеальной стрельбой и лучшей скорострельностью среди всех участниц гонки после стойки шла на втором месте, однако финальный круг украинка прошла слабо и откатилась на седьмую позицию.
Анастасия Меркушина в день своего дня рождения могла порадовать себя высоким местом – после лежки Меркушина показывала второй график, но на стойке заработала 300 метров штрафа и откатилась в подвал топ-20.
Екатерина Бех выдала шестую лучшую скорость в спринте, но три промаха на стрельбище не позволили ей побороться за топ-10.
1. Татьяна Акимова (Россия, 1+0) 22:30,7
2. Валерия Васнецова (Россия, 1+1) +9,8
3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+1) +23,0
...
7. Анна Кривонос (Украина, 0+0) +33,2
17. Екатерина Бех (Украина, 2+1) +59,0
20. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2) +1:10,5
40. Ирина Петренко (Украина, 1+0) +1:42,2
69. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +2:29,4
106. Надежда Белкина (Украина, 2+4) +4:12,3
107. Юлия Городна (Украина, 3+1) +4:12,5
Юлия Москаленко – не финишировала
Популярное сейчас
- Легия выставила его на улицу, но через 15 лет он был признан лучшим в мире. История Роберта Левандовского
- Немецкий Санкт-Паули разорвал контракт с украинским нападающим
- В это трудно поверить. Хольштайн - Бавария 2:2 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
- Пидручный занял 7-е место в спринте в Оберхофе, победа у Йоханнеса Бё
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО