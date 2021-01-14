Украинка Кривонос – в топ-10 спринта в Кубке IBU

В немецком Арбере стартовал сезон в Кубке IBU. В заявку женского спринта вошли 135 биатлонисток (включая восьмерых украинок).

Анна Кривонос с идеальной стрельбой и лучшей скорострельностью среди всех участниц гонки после стойки шла на втором месте, однако финальный круг украинка прошла слабо и откатилась на седьмую позицию.

Анастасия Меркушина в день своего дня рождения могла порадовать себя высоким местом – после лежки Меркушина показывала второй график, но на стойке заработала 300 метров штрафа и откатилась в подвал топ-20.

Екатерина Бех выдала шестую лучшую скорость в спринте, но три промаха на стрельбище не позволили ей побороться за топ-10.

Кубок IBU. Арбер. Женщины. Результаты спринта:

1. Татьяна Акимова (Россия, 1+0) 22:30,7

2. Валерия Васнецова (Россия, 1+1) +9,8

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+1) +23,0

...

7. Анна Кривонос (Украина, 0+0) +33,2

17. Екатерина Бех (Украина, 2+1) +59,0

20. Анастасия Меркушина (Украина, 0+2) +1:10,5

40. Ирина Петренко (Украина, 1+0) +1:42,2

69. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +2:29,4

106. Надежда Белкина (Украина, 2+4) +4:12,3

107. Юлия Городна (Украина, 3+1) +4:12,5

Юлия Москаленко – не финишировала