Женский спринт в Оберхофе: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки шестого этапа Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе.

Девушки выйдут на старт ровно в 15:30 по киевскому времени.

Следите за гонкой вместе с онлайном от UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости. Также на нашем сайте вы можете найти календарь Кубка мира по биатлону здесь.

Где смотреть гонки этапов Кубка мира 2020/2021

ОНЛАЙН:

16:40. Скорее всего не отберется Джима в гонку из масовым стартом по дополнительной квоте.

16:37. Финиширует Джима на 24 месте, +1.24,1с.

16:33. Отметка 7,0 км. - Джима на 20 месте, +1.19,6с.

16:26. На втором рубеже Юля стреляет с двумя промахами, мдааа ... 32 место, +1.10,0с.

16:25. 4,5 км. - Джима на 13 месте, +30,0с. сдает украинка.

16:22. Отметка 3,3 км - Джима 9 место, +19,0с.

16:19. Юля на первом рубеже с нолем, 9 место, +13,7с.

16:18. Отметка 2,0 км. - Джима на 17 позиции, +10,0с.

16:16. Маркета Давидова на первом рубеже имеет 1 промах, очень быстрая она была по первому кругу, 21 место, +25,7с.

16:15. Джима на 0,8 км. - 26 место, +8,9с.

16:14. ТОП 3 на финише: Экхоф, Вирер, Хаузер.

16:11. Пидгрушна - один промах на стойке, 40 место.

16:10. Вита на стойке еще один промах, 31 место.

16:08. Тирил Экхоф на втором рубеже один раз промазала, второе место, +3,6с.

16:07. Доротея Вирер - новый лидер после стойки, 4,8с. перевеса.

16:05. Лиза Хаузер так же два ноля, второе место, +0,9с.

16:03. После стойки лидером является француженка Бреза-Буше, два ноля.

16:02. Пидгрушная - 2 промаха на первом рубеже.

16:01. Вита Семеренко на лежке один промах имеет, 35 место, +1 минута.

16:00. Экхоф - новый лидер после первой стрельбы, 5,7с. перевеса.

15:59. Вирер стреляет ноль на лежке, вторая позиция +0,6с.

15:58. Валя Семеренко на стойке точна, 5 место, +33с.

15:57. Лиза Хаузер после лежки на втором месте, +0,9с.

15:55. Второе место после первого рубежа занимает еще одна француженка Бреза-Буше, +4,9с.

15:54. Ханна Єберг после лежки с одним промахом на 14 месте, +30,6с.

15:53. После стойки лидером является австрийка Швайгер, два ноля у нее.

15:52. Новый лидер после первого рубежа, француженка Шавалье-Буше.

15:51. Марте Олсбю отработала с одним махом на лежке, 9 место, +27,6с.

15:49. Валя Семеренко - 1 круг, Херман - 1 круг на первом рубеже, 13 и 7 места соответственно.

15:47. Беларуска Алимбекова шла очень быстро по дистанции, но допустила один промах на лежке, 6 место, +20,6с.

15:45. 2,0 км. - Валя +15,0с., 15 место.

15:43. 0,8 км. - Семеренко +10,0с. 9 место.

15:42. После первого рубежа с нолем пока лидирует австрийка Швайгер.

15:41. На старт вышла первая украинка Валя Семеренко, сразу же за ней стартовала немка Дениз Херман.

15:40. Номер 16 уходит в гонку, еще одна представительница Беларуси Динара Алимбекова.

15:32. Номер 5 на старте, быстрая в этом сезоне беларуска Ирина Кривко.

15:30. ГОНКА СТАРТОВАЛА !!!

Первой на дистанцию ушла немка Марен Хаммершмидт.

15:25. Украинская биатлонистка Дарья Блашко не выйдет на старт сегодняшней гонки из-за проблем со здоровьем.

15:20. Напомним, что лидером зачета спринтерских гонок у женщин является норвежка Марте Олсбю (228 очков), а ее ближайшей соперницей является швежка Ханна Эберг (224 очка).

15:05. Вашему вниманию лучшие моменты крайней спринтерской гонки сезона 2020/2021.

15:00. Стартовые позиции украинок в гонке:

18. Валентина Семеренко

43. Вита Семеренко

45. Елена Пидгрушная

80. Юлия Джима

86. Дарья Блашко