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Блашко пропустит спринт на этапе в Оберхофе
Плохие новости
Дарья Блашко из-за проблем со здоровьем не выйдет на старт сегодняшней спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Таким образом, Блашко пропустит все личные гонки шестого этапа, поскольку в масс-старт Дарья не попадает из-за низкой позиции в личном зачете Кубка мира.
На данный момент неизвестно, сможет ли Блашко помочь команде Украины 16 января в эстафетной гонке.
Дарья Блашко в 2021 году выступила только в одной личной гонке – натурализованная украинка заняла 32-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
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