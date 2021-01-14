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Блашко пропустит спринт на этапе в Оберхофе

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Блашко пропустит спринт на этапе в Оберхофе
Новина українською

Дарья Блашко из-за проблем со здоровьем не выйдет на старт сегодняшней спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Таким образом, Блашко пропустит все личные гонки шестого этапа, поскольку в масс-старт Дарья не попадает из-за низкой позиции в личном зачете Кубка мира.

На данный момент неизвестно, сможет ли Блашко помочь команде Украины 16 января в эстафетной гонке.

Дарья Блашко в 2021 году выступила только в одной личной гонке – натурализованная украинка заняла 32-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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В статье: Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Суспільне

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