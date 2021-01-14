Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинки не попали в топ-20

Оформить шестую победу в сезоне Экхофф не помешал единственный промах на стойке. На последнем круге Тириль легко отыграла 4-секундное отставание от Доротеи Вирер и еще на 26 очков сократила отставание от Марте Олсбю-Ройселанд в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Вирер добыла третий подиум в сезоне, а Лиза Тереза Хаузер в третьей гонке подряд взяла бронзу. В зоне цветочной церемонии также финишировали Жюстин Бреза-Буше, Анаис-Шевалье Буше и Франциска Пройсс.

Среди украинок лучший результат в спринте с двумя кругами штрафа показала Юлия Джима, ставшая 24-й. В очковую зону во второй раз в сезоне попала и Валентина Семеренко. Вита Семеренко и Елена Пидгрушная спринт провалили.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Оберхоф. Женщины. Результаты спринта:

1. Тириль Экхофф (Норвегия, 0+1) 22:33,8

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +9,3

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0) +12,6

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24. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:24,1

28. Валя Семеренко (Украина, 1+0) +1:26,3

60. Вита Семеренко (Украина, 1+1) +2:14,9

62. Елена Пидгрушная (Украина, 2+1) +2:21,7