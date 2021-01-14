Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинки не попали в топ-20
Третья подряд победа для Тириль
Оформить шестую победу в сезоне Экхофф не помешал единственный промах на стойке. На последнем круге Тириль легко отыграла 4-секундное отставание от Доротеи Вирер и еще на 26 очков сократила отставание от Марте Олсбю-Ройселанд в борьбе за Большой хрустальный глобус.
Вирер добыла третий подиум в сезоне, а Лиза Тереза Хаузер в третьей гонке подряд взяла бронзу. В зоне цветочной церемонии также финишировали Жюстин Бреза-Буше, Анаис-Шевалье Буше и Франциска Пройсс.
Среди украинок лучший результат в спринте с двумя кругами штрафа показала Юлия Джима, ставшая 24-й. В очковую зону во второй раз в сезоне попала и Валентина Семеренко. Вита Семеренко и Елена Пидгрушная спринт провалили.
1. Тириль Экхофф (Норвегия, 0+1) 22:33,8
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +9,3
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0) +12,6
...
24. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:24,1
28. Валя Семеренко (Украина, 1+0) +1:26,3
60. Вита Семеренко (Украина, 1+1) +2:14,9
62. Елена Пидгрушная (Украина, 2+1) +2:21,7
Популярное сейчас
- Милан торгует Манджукича, а Барса ближе всех к Холанду. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Новый клуб Махарадзе и смена горняцкого караула на фланге Десны. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Усиление Десны, сенсационный вылет Баварии, Барса в финале. Главные новости за 13 января
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО