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Пидручный побежит второй этап в эстафете Оберхофа
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На вторую в сезоне классическую эстафету сборная Украины заявила Артема Тищенко, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Артема Приму.
Расстановка украинской команды полностью отличается от гонки в Хохфильцене, когда Прима бежал первый этап, Пидручному доверили третий отрезок командной гонки, а Дудченко впервые в карьере взял на себя функции финишера.
В Хохфильцене украинцы с шестью дополнительными патронами заняли лишь 13-е место, проиграв победителям гонки шведам почти три минуты.
Полный старт-лист мужской эстафеты в Оберхофе (начало гонки в 15:30 по киевскому времени)
Ранее UA-Футбол сообщал, что Пидручный занял 7-е место в спринте в Оберхофе.
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