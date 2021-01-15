Пидручный побежит второй этап в эстафете Оберхофа

На вторую в сезоне классическую эстафету сборная Украины заявила Артема Тищенко, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Артема Приму.

Расстановка украинской команды полностью отличается от гонки в Хохфильцене, когда Прима бежал первый этап, Пидручному доверили третий отрезок командной гонки, а Дудченко впервые в карьере взял на себя функции финишера.

В Хохфильцене украинцы с шестью дополнительными патронами заняли лишь 13-е место, проиграв победителям гонки шведам почти три минуты.

Полный старт-лист мужской эстафеты в Оберхофе (начало гонки в 15:30 по киевскому времени)

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пидручный занял 7-е место в спринте в Оберхофе.