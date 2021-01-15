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Норвежская биатлонистка сошла со спринта в Оберхофе из-за проблем с сердцем

Биатлон
(3 голосов)

К счастью, все обошлось

Норвежская биатлонистка сошла со спринта в Оберхофе из-за проблем с сердцем
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Ингрид Ланмарк Тандревольд, которая в общем зачете Кубка мира занимает 13-е место, накануне не смогла финишировать в спринте на шестом этапе в Оберхофе. После стойки Тандревольд шла в топ-10, однако на последнем круге ей резко стало плохо – биатлонистка упала на снег и тут же оказалась в руках медиков.

После гонки Тандревольд сообщила, что причиной ее проблем в спринте была мерцательная аритмия. Четыре года назад на этапе в Оберхофе она уже сталкивалась с этими симптомами.

"Не знаю, почему это произошло. В гонке я чувствовала себя очень хорошо, все складывалась и правда отлично. Не боюсь, что ситуация повторится. Но сразу после произошедшего было грустно, я немного испугалась. Сейчас я чувствую себя хорошо и знаю, что вернусь сильнее", - приводит слова норвежки NRK.

Ингрид Ланмарк Тандревольд остается в Оберхофе и может выступить в субботней эстафете и воскресном масс-старте.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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