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Норвежская биатлонистка сошла со спринта в Оберхофе из-за проблем с сердцем
К счастью, все обошлось
Ингрид Ланмарк Тандревольд, которая в общем зачете Кубка мира занимает 13-е место, накануне не смогла финишировать в спринте на шестом этапе в Оберхофе. После стойки Тандревольд шла в топ-10, однако на последнем круге ей резко стало плохо – биатлонистка упала на снег и тут же оказалась в руках медиков.
После гонки Тандревольд сообщила, что причиной ее проблем в спринте была мерцательная аритмия. Четыре года назад на этапе в Оберхофе она уже сталкивалась с этими симптомами.
"Не знаю, почему это произошло. В гонке я чувствовала себя очень хорошо, все складывалась и правда отлично. Не боюсь, что ситуация повторится. Но сразу после произошедшего было грустно, я немного испугалась. Сейчас я чувствую себя хорошо и знаю, что вернусь сильнее", - приводит слова норвежки NRK.
Ингрид Ланмарк Тандревольд остается в Оберхофе и может выступить в субботней эстафете и воскресном масс-старте.
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