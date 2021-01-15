Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Оберхофе

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию классической мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Представители 24 сборных мира, включая и квартет из Украины, отправятся на дистанцию в 15:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 7,5 километра вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

12-1. Артем Тищенко

12-2. Дмитрий Пидручный

12-3. Антон Дудченко

12-4. Артем Прима

ОНЛАЙН:

15:05. Напомним, что лидером зачета эстафетных гонок является команда Норвегии (114 очков), которая разделяет первую позицию со шведской сборной (по одной победе и по одной серебряной медали в двух гонках сезона).

15:00. Вашему вниманию лучшие моменты крайней мужской эстафеты сезона 2020/2021.