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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Оберхофе
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию классической мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Представители 24 сборных мира, включая и квартет из Украины, отправятся на дистанцию в 15:30 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 7,5 километра вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
12-1. Артем Тищенко
12-2. Дмитрий Пидручный
12-3. Антон Дудченко
12-4. Артем Прима
ОНЛАЙН:
15:05. Напомним, что лидером зачета эстафетных гонок является команда Норвегии (114 очков), которая разделяет первую позицию со шведской сборной (по одной победе и по одной серебряной медали в двух гонках сезона).
15:00. Вашему вниманию лучшие моменты крайней мужской эстафеты сезона 2020/2021.
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