Стали известны стартовые составы субботних гонок в Оберхофе и Арбере

Завтра, 16 января, в немецком Оберхофе пройдёт женская классическая эстафета в рамках четвертого соревновательного дня шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Оберхоф. Кубок мира

Эстафета. Женщины (15:45)

7-1. Дарья Блашко

7-2. Юлия Джима

7-3. Валя Семеренко

7-4. Елена Пидгрушная

А в немецком Арбере двумя спринтами продолжится первый в этом сезоне этап Кубка IBU по биатлону.

Арбер. Кубок IBU

Спринт. Женщины (11:30)

4. Надежда Белкина

17. Анастасия Меркушина

31. Анна Кривонос

44. Екатерина Бех

82. Ирина Петренко

96. Кристина Дмитренко

102. Оксана Москаленко

115. Юлия Городна

Спринт. Мужчины (15:00)

20. Виталий Труш

22. Андрей Доценко

38. Богдан Цымбал

49. Тарас Лесюк

86. Руслан Бригадир

94. Сергей Телень

147. Денис Насыко