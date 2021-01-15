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Стали известны стартовые составы субботних гонок в Оберхофе и Арбере

Биатлон
(1 голосов)

Они состоятся 16 января

Стали известны стартовые составы субботних гонок в Оберхофе и Арбере
Новина українською

Завтра, 16 января, в немецком Оберхофе пройдёт женская классическая эстафета в рамках четвертого соревновательного дня шестого этапа Кубка мира по биатлону.

Оберхоф. Кубок мира

Эстафета. Женщины (15:45)
7-1. Дарья Блашко
7-2. Юлия Джима
7-3. Валя Семеренко
7-4. Елена Пидгрушная

А в немецком Арбере двумя спринтами продолжится первый в этом сезоне этап Кубка IBU по биатлону.

Арбер. Кубок IBU

Спринт. Женщины (11:30)
4. Надежда Белкина
17. Анастасия Меркушина
31. Анна Кривонос
44. Екатерина Бех
82. Ирина Петренко
96. Кристина Дмитренко
102. Оксана Москаленко
115. Юлия Городна
Спринт. Мужчины (15:00)
20. Виталий Труш
22. Андрей Доценко
38. Богдан Цымбал
49. Тарас Лесюк
86. Руслан Бригадир
94. Сергей Телень
147. Денис Насыко

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В статье: Оберхоф
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Источник:
biathlon.com.ua/

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