Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону. Как это было

UA-Футбол следит за женской эстафетой на Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе. Эта гонка будет единственной в субботней программе. Биатлонистки выйдут на дистанцию в 15:45 по киевскому времени. Следите за эстафетой у женщин благодаря текстовому онлайну на нашем сайте!

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17:05 На этом всё. Спасибо за внимание и до встречи на UA-Футбол завтра на масс-стартах!

17:04 ТОП-4 женской эстафеты в Оберхофе.

17:02 Пидгрушна привозит Украину на финиш восьмой. Больше трёх минут отставания от победительниц.

16:59 Германия - победитель женской эстафеты в родном Оберхофе! Беларусь финиширует второй, Швеция - третьей.

16:57 Пидгрушна с шести отстрелялась. На последнем круге у неё будет контактная борьба с норвежкой Ройселанн и канадкой Беадри.

16:54 Пройсс из пяти закрывает все мишени! Германия уходит на последний круг с преимуществом в 20 секунд над беларуской Кручинкиной! Ханна Ёберг отстаёт от лидера на 27 секунд. Похоже, вопросов по пьедесталу сегодня уже нет.

16:50 Идеальная стрельба от Елены Пидгрушной. Она благодаря завалу на стрельбе у швейцарки Лены Хеки поднимает Украину на девятое место.

16:47 Немка Пройсс быстрее закрыла пять мишеней и уходит на свой второй круг первой, беларуска Кручинкина всего в трёх секунд отставания. Ханна Ёберг также стреляет без промахов и по-прежнему удерживает третью позицию. Её отставание - 25 секунд.

16:42 Елена Пидгрушна выходит на дистанцию десятой. От лидера - две минуты и 19 секунд.

16:39 Хермман творит что-то невероятное, съедая за круг у Солы практически двадцать секунд! Но Беларусь уходит на последний этап эстафеты первой, а Германия - второй. В 30 секундах позади Швеция.

16:38 Валентина Семеренко здорово стреляет на стойке - пять из пяти! Украинка на свой последний круг уходит одиннадцатой. 2 минуты и 16 секунд отставания от лидера.

16:36 Завал на стойке у Бреза-Буше! Француженка уходит на два штрафных круга! Беларуска Сола возглавила гонку! Немка Херрманн отстаёт он нового вожака на 23 секунды, Эльвира Ёберг отстаёт на 27 секунд!

16:33 На середине шестого круга расстояние между лидерами остаётся стабильным: Бреза-Буше - №1. В десяти секундах позади беларуска Сола и в 36 - немка Херрманн.

16:32 Валентина Семеренко на лёжке закрыла мишени с шести патронов. Украинка возвращается на трассу четырнадцатой. Норвегия, к слову, сейчас девятая. У них на этапе бежит Тирилл Экхофф.

16:29 Бреза-Буше идеально стреляет: Франция по-прежнему возглавляет гонку. Беларуска Сола уходит на дистанцию второй. Эльвира Ёберг с тремя промахами идёт третьей и уже отстаёт от лидера на 35 секунд.

16:24 Юлия Джима передала эстафету Валентине Семеренко пятнадцатой. Чтобы выиграть гонку, нужно отыграть отставание от лидера в две минуты и шесть секунд.

16:22 Шевалье-Буше сохранила для Франции лидерство на старте третьего этапа. Швеция в шести секундах позади, Беларусь - в семи.

16:19 Джима работает без промахов на стойке. Юлия отправляется на дистанцию пятнадцатой. Отставание от лидера - минута и 53 секунды.

16:18 Француженка Шевалье-Буше мчит на вторую передачу эстафеты первой! У неё один из лучших ходов по дистанции и восемь секунд преимущества над беларуской Алимбекавой. Шведка Перссон третья (11 секунд от лидера).

16:13 Шведка Линн Перссон ушла на свой второй круг первой. В одной секунде позади немка Хеттих, Француженка Шевалье-Буше на третьей позиции с девяти секундами отставания. Джима вышла после трёхста дополнительных метров шестнадцатой.

16:11 Джима - два круга штрафа. "Так держать". Зато тренер персональный.

16:07 Француженка Шевалье перед своей первой стрельбой уже вышла в лидеры. Джима поднимает Украину на десятое место. Отставание от первого места - 38,5 сек.

16:04 Италия первая на передаче эстафеты. Далее - Франция, Германия, Швеция, Австрия. Блашко, увы, за круг проиграла 25 секунд и опустилась на двенадцатое место. Нас даже норвежки обошли, которые стартовали с первой неудачной стрельбы.

15:58 Блашко с одним промахом на стойке. В лидеры вышла итальянка Витоцци. Она везёт семь секунд немке Хинц и десять - шведке Брорссон. Замыкают ТОП-5 австрийки и француженки. Норвежка Тандреволл сейчас тринадцатая.

15:51 Блашко - пять из пяти! Украинка выходит на второй круг в числе лидеров! Возглавляет гонку россиянка Павлова, за ней - швейцарка Гаспарин, наша Блашко, немка Хинц и француженка Бесконд. Есть проблемы у норвежки Тандреволл, которая закрыла все мишени только с восемью патронами. Она выходит на дистанцию пятнадцатой.

15:45 Гонка стартовала!

15:06 Первую женскую эстафету сезона, проходившую в Контиолахти, выиграла Швеция, тройку призёров закрыли Франция и Германия, а Украина финишировала пятой. Вторая эстафета состоялась в Хохфильцене. Там победу праздновала уже Норвегия, компанию на пьедестале ей составили Франция и Швеция, украинская команда прикатила к финишу только седьмой.

14:24 Всего сегодня на старт должны выйти 20 сборных. Под первым номером - Швеция, под вторым - Франция, третьи - норвежки. Далее - Германия и Италия. Полный старт-лист гонки смотрите здесь.

10:35 Украина выйдет на трассу под седьмым номером. В сине-жёлтых цветах мы сегодня увидим Дарию Блашко, которая откроет гонку, Юлия Джима выйдет следом, за ней Валентина Семеренко, а Елена Пидгрушна будет тащить нашу команду к победе на последнем этапе эстафеты.

10:30 Всем привет и добро пожаловать на онлайн эстафетной гонки у женщин на Кубке мира по биатлону. Мы проводим текстовый онлайн, если у вас не будет возможности увидеть видео гонки. До начала старта мы расскажем, под какими порядковыми номерами сегодня будут выходить на старт сборные, кто появится на трассе от Украины, а также как завершались предыдущие эстафеты в текущем сезоне. Let`s go!