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Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

Биатлон
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Третья классическая женская эстафета сезона

Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за женской эстафетой на Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе. Эта гонка будет единственной в субботней программе. Биатлонистки выйдут на дистанцию в 15:45 по киевскому времени. Следите за эстафетой у женщин благодаря текстовому онлайну на нашем сайте!

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10:35 Украина выйдет на трассу под седьмым номером. В сине-жёлтых цветах мы сегодня увидим Дарию Блашко, которая откроет гонку, Юлия Джима выйдет следом, за ней Валентина Семеренко, а Елена Пидгрушна будет тащить нашу команду к победе на последнем этапе эстафеты.

10:30 Всем привет и добро пожаловать на онлайн эстафетной гонки у женщин на Кубке мира по биатлону. Мы проводим текстовый онлайн, если у вас не будет возможности увидеть видео гонки. До начала старта мы расскажем, под какими порядковыми номерами сегодня будут выходить на старт сборные, кто появится на трассе от Украины, а также как завершались предыдущие эстафеты в текущем сезоне. Let`s go!

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В статье: биатлон онлайн
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