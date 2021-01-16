Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

UA-Футбол следит за женской эстафетой на Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе. Эта гонка будет единственной в субботней программе. Биатлонистки выйдут на дистанцию в 15:45 по киевскому времени. Следите за эстафетой у женщин благодаря текстовому онлайну на нашем сайте!

Читайте также Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

ОНЛАЙН

10:35 Украина выйдет на трассу под седьмым номером. В сине-жёлтых цветах мы сегодня увидим Дарию Блашко, которая откроет гонку, Юлия Джима выйдет следом, за ней Валентина Семеренко, а Елена Пидгрушна будет тащить нашу команду к победе на последнем этапе эстафеты.

10:30 Всем привет и добро пожаловать на онлайн эстафетной гонки у женщин на Кубке мира по биатлону. Мы проводим текстовый онлайн, если у вас не будет возможности увидеть видео гонки. До начала старта мы расскажем, под какими порядковыми номерами сегодня будут выходить на старт сборные, кто появится на трассе от Украины, а также как завершались предыдущие эстафеты в текущем сезоне. Let`s go!