Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону
Третья классическая женская эстафета сезона
UA-Футбол следит за женской эстафетой на Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе. Эта гонка будет единственной в субботней программе. Биатлонистки выйдут на дистанцию в 15:45 по киевскому времени. Следите за эстафетой у женщин благодаря текстовому онлайну на нашем сайте!
10:35 Украина выйдет на трассу под седьмым номером. В сине-жёлтых цветах мы сегодня увидим Дарию Блашко, которая откроет гонку, Юлия Джима выйдет следом, за ней Валентина Семеренко, а Елена Пидгрушна будет тащить нашу команду к победе на последнем этапе эстафеты.
10:30 Всем привет и добро пожаловать на онлайн эстафетной гонки у женщин на Кубке мира по биатлону. Мы проводим текстовый онлайн, если у вас не будет возможности увидеть видео гонки. До начала старта мы расскажем, под какими порядковыми номерами сегодня будут выходить на старт сборные, кто появится на трассе от Украины, а также как завершались предыдущие эстафеты в текущем сезоне. Let`s go!
Популярное сейчас
- Яя Туре вернулся в Украину, Фонсека опозорился в дерби. Главные новости за 15 января
- Чех: Больше поддерживаю Зеленского. Но на выборах ни разу не голосовал, не вижу смысла
- Серия А. Лацио - Рома 3:0. Гроссмейстер Индзаги громит ребёнка Фонсеку
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО