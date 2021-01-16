Артем Прима: Надо отметить командную работу - все ребята хорошо сработали

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал результаты мужской эстафетной гонки на 6 этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Его слова цитирует Суспільне Спорт.

"На моем этапе все получилось нормально, но надо отметить командную работу - все ребята хорошо сработали, поэтому в итоге получился хороший результат. На данный момент для нас шестое место - это хорошая позиция. Приятно, что (использовали) 2 дополнительных патрона на команду - со стрельбой все было хорошо. Осталось добавить в качестве хода, чтобы все было хорошо со скольжением, тогда будет супер.

Все хорошо работали, в первую очередь на стрельбе. Далее - у каждого были свои нюансы по дистанции, это чисто индивидуально. Но хорошо, что сработали на огневых рубежах, так и получился хороший результат.

Как говорил Юрай перед эстафетой: это была пробная четверка, экспериментальная, он решил так расставить по этапам. Где-то не все верили или были довольны, но все хорошо сложилось. Мы рады, что попали в топ-6, а как будет дальше - увидим" - сказал он.