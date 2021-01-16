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Кубок IBU. Кривонос - 14-я в спринте, победила россиянка Акимова

Биатлон
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Результаты второй гонки сезона

Кубок IBU. Кривонос - 14-я в спринте, победила россиянка Акимова
UA-Футбол
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Сегодня, 16 января на первом этапе Кубка IBU 2020/2021 состоялась вторая спринтерская гонка у женщин.

Победу в заезде получила россиянка Татьяна Акимова, серебро у ее соотечественницы Анастасии Шевченко, а ТОП 3 замкнула представительница Франции Камиль Бенед.

Арбер. Кубок IBU. Девушки

Спринт

1. Татьяна Акимова (Россия) - (1)

2. Анастасия Шевченко (Россия) - 4,0 (1)

3. Камиль Бенеден (Франция) - 5,4 (0)

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14. Анна Кривонос (Украина) - 44,6 (0)

32. Екатерина Бех (Украина) - 1.10,0 (2) ...

50. Анастасия Меркушина (Украина) - 1.46,3 (2) ...

71. Юлия Городная (Украина) - 2.29,0 (1)

79. Кристина Дмитренко (Украина) - 2.36,2 (2)

83. Ирина Петренко (Украина) - 2.42,7 (2)

93. Оксана Москаленко (Украина) - 3.28,2 (3)

DNS - Надежда Белкина (Украина)

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