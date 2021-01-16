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Кубок IBU. Кривонос - 14-я в спринте, победила россиянка Акимова
Результаты второй гонки сезона
Сегодня, 16 января на первом этапе Кубка IBU 2020/2021 состоялась вторая спринтерская гонка у женщин.
Победу в заезде получила россиянка Татьяна Акимова, серебро у ее соотечественницы Анастасии Шевченко, а ТОП 3 замкнула представительница Франции Камиль Бенед.
Арбер. Кубок IBU. Девушки
Спринт
1. Татьяна Акимова (Россия) - (1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) - 4,0 (1)
3. Камиль Бенеден (Франция) - 5,4 (0)
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14. Анна Кривонос (Украина) - 44,6 (0)
32. Екатерина Бех (Украина) - 1.10,0 (2) ...
50. Анастасия Меркушина (Украина) - 1.46,3 (2) ...
71. Юлия Городная (Украина) - 2.29,0 (1)
79. Кристина Дмитренко (Украина) - 2.36,2 (2)
83. Ирина Петренко (Украина) - 2.42,7 (2)
93. Оксана Москаленко (Украина) - 3.28,2 (3)
DNS - Надежда Белкина (Украина)
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