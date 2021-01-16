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Дмитрий Пидручный: Стрельбой доволен - в эстафете есть дополнительные патроны, это позволяет рисковать
Комментарий капитана
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:
"Спасибо команде, сегодня поддержали таким результатом. Мы довольны шестым местом. При такой конкуренции - высокое место. Лыжи ехали прекрасно, в гонке чувствовал себя достаточно хорошо. На последнем круге трудновато было, потому что с первого круга пришлось бросаться в борьбу, но пытался отиграть позиции.
Стрельбой доволен - в эстафете есть дополнительные патроны, это позволяет немного рисковать. Возможно, увереннее чувствуешь себя на стрельбе.
Мне все равно какой этап бежать. Выкладываешься на полную, пытаешься показать свой максимум. В смешанной эстафете на последнем этапе пытался улучшить результат команды, на этот раз тоже пытался выложиться" - сказал он.
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