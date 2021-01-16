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Оберхоф. Сборная Германии побеждает в эстафете, Украина - восьмая
Результаты женской эстафеты
Сегодня, 16 января в немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась женская эстафетная гонка.
Победу в гонке одержали представительницы Германии, серебро у спортсменок из Беларуси, а ТОП 3 заперли шведки.
Что касается украинок, то Дарья Блашко ожидаемо хорошо прошла огневые рубежи, а вот ходом была одной из худших. Один дополнительный патрон и 12 место с отставанием в 50 секунд.
Юлия Джима первый круг прошла очень хорошо, но именно она убила интригу в борьбе нашей команды за высокие места. Два штрафных круга на лежке, средний ход по второму кругу, чистая стрельба на стойке и передача палочки на 15 позиции с отставанием в 2 минуты 6 секунд.
Валя Семеренко хорошо прошла огневые рубежи, но ногами также показала слабый результат. Передача на 10 позиции с отставанием в 2 минуты 19 секунд.
Елена Пидгрушная первый круг прошла вместе с норвежкой Олсбю-Ройзеланд. Лежку украинка отработала на ноль, второй круг прошла в своем темпе, один дополнительный патрон на стойке, неплохой финишный отрезок и итоговая 8 позиция.
Оберхоф. Кубок мира 2020/2021
Эстафета
Женщины
1. Германия (0 + 5)
2. Белоруссия (0 + 9) (+17,4с.)
3. Швеция (0 + 5) (+35,7с.)
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8. Украина (2 + 6) (+2.52,9с.)
Дарья Блашко (0 + 0, 0 + 1) (+50,5с.)
Юлия Джима (2 + 3, 0 + 0) (+2.06,0с.)
Валя Семеренко (0 + 1, 0 + 0) (+2.19,0с.)
Елена Пидгрушная (0 + 0, 0 + 1)
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