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Оберхоф. Дмитрий Пидручный представит Украину в гонках с массовым стартом
У девушек - без наших
Сегодня, 17 января в немецком Оберхофе завершается шестой этап Кубка мира 2020/2021. Последними гонками станут масс старты.
Первыми на дистанцию в 13:30 по Киеву выйдут мужчины. Дмитрий Пидручный станет единственным представителем нашей страны в гонке.
В 16:00 на дистанцию отправятся 30 лучших на сегодня биатлонисток. Украинского представительства в этой гонке не будет.
Напомним, что мужская сборная Украины
Отметим, что женская сборная Украины
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