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Оберхоф. Дмитрий Пидручный представит Украину в гонках с массовым стартом

Биатлон
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У девушек - без наших

Оберхоф. Дмитрий Пидручный представит Украину в гонках с массовым стартом
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января в немецком Оберхофе завершается шестой этап Кубка мира 2020/2021. Последними гонками станут масс старты.

Первыми на дистанцию ​​в 13:30 по Киеву выйдут мужчины. Дмитрий Пидручный станет единственным представителем нашей страны в гонке.

В 16:00 на дистанцию ​​отправятся 30 лучших на сегодня биатлонисток. Украинского представительства в этой гонке не будет.

Напомним, что мужская сборная Украины установила национальный рекорд в эстафетной гонке.

Отметим, что женская сборная Украины заняла 8 место в эстафете.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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