Оберхоф. Дмитрий Пидручный представит Украину в гонках с массовым стартом

Сегодня, 17 января в немецком Оберхофе завершается шестой этап Кубка мира 2020/2021. Последними гонками станут масс старты.

Первыми на дистанцию ​​в 13:30 по Киеву выйдут мужчины. Дмитрий Пидручный станет единственным представителем нашей страны в гонке.

В 16:00 на дистанцию ​​отправятся 30 лучших на сегодня биатлонисток. Украинского представительства в этой гонке не будет.

Напомним, что мужская сборная Украины установила национальный рекорд в эстафетной гонке.