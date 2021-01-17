Дарья Блашко: Два круга все было окей, а на заключительном - не понимаю с чем не справилась

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира 2020/2021 в немецком Оберхофе. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

О влиянии пропуска спринта на состояние в эстафете

Тренировка накануне эстафеты дала положительную информацию для размышлений. Я думала, что в принципе все хорошо. И скажу, что два круга все было окей, а на заключительном - не понимаю с чем не справилась, но вот, что получилось.

На стрельбе стоя произошла осечка. Пришлось вместо одного запасного патрона взять два, но это не сказалось на статистике, ведь не было выстрела. И все же из-за этого, я потеряла еще 10 секунд. Что-то пошло не так в этой эстафете.

На самом деле, это очень важно, когда тебя подгоняют, подсказывают, потому что сложно на дистанции работать одному. На многих основных отрезках трассы стоят тренеры и всегда покрикивают, помогают. Это очень важный момент, особенно при отсутствии болельщиков.

Ощущения после этапа: стоило бежать спринт?

Сложно оценивать сейчас, думаю, можно будет дать точный ответ уже после сезона, а сейчас ...

Конечно, хочется бежать каждую гонку, но действительно иногда понимаешь, что не всегда есть необходимость в этом. Тем более, это мой первый полноценный сезон и в настоящее время я не могу быть на 100% уверенной, что все пройдет так или не так.

Об ожиданиях от седьмого этапа в Антхольце.

В Антхольце я еще не бывала. Опять новое место для меня. Не знаю, как все сложится. Надеюсь, что все же будут улучшения, хотя знаю - там тяжелая высота и сложное стрельбище. А также трасса там не из легких, хотя не имеет подъемов, как в Оберхофе - сказала Блашко.