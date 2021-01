Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт в Оберхофе. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию второго в сезоне масс-старта у мужчин на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка на 15 километров с четырьмя стрельбами стартует в 13:30 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями масс-старта при участии капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

25. Дмитрий Пидручный

14:10. Первая часть воскресной биатлонной программы подошла к завершению. Напоминаем, что женский масс-старт в Оберхофе начнется в 16:00. Оставайтесь с нами!

14:09. Пидручный занял 20-е место

С двумя кругами штрафами Дмитрий сегодня был не так силен на лыжне.

А топ-10 масс-старта выглядит так:

14:07. Тарье Бё – победитель масс-старта в Оберхофе

На финальном круге опытный норвежец прогнозируемо разобрался с двумя австрийцами и швейцарцем Вегером.

Вторая в сезоне победа для Бё-старшего, а в масс-стартах он не побеждал с далекого 2013 года!

14:04. Топ-10 после четвертой стрельбы:

Тройка лидеров не может не удивлять. Но фаворит все равно Тарье Бё.

14:02. Пидручный справился с финальной стрельбой

Украинец поднялся на 18-е место.

13:58. Немец Лессер – главная звезда третьей стрельбы.

Could it be another victory on home soil? Erik Lesser has yet to miss a target - but he's just a second ahead of @tarjei_boe. #OBE21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/PvImA7IQ2r — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

13:56. Топ-10 после третьей стрельбы:

Йоханнес Бё стабилен – еще один промах и лишь 13-е место перед финальным огневым рубежом.

13:54. Пидручный промахнулся на стойке

И сразу уже откатился на 20-е место. Конкуренция в нашей гонке просто невероятная!

13:51. Смотрим, что происходило на втором огневом рубеже.

13:48. Топ-10 после второй стрельбы:

Йоханнес Бё снова заехал на круг штрафа и опустился на 18-е место.

13:46. Пидручный попадает все на лежке!

Дмитрий совершил рывок на 9-е место. Отлично!

13:42. Хайлайты первого огневого рубежа:

13:38. Топ-10 после первой стрельбы:

А где же Йоханнес Бё? Лидер Кубка мира ушел на круг штрафа и упал на 23-е место с 26-секундным отставанием от промежуточных лидеров.

13:36. Пидручный мажет на первой стрельбе

Украинец вернулся на трассу на 17-м месте (+22,4).

13:33. Никаких инцидентов на старте. Ждем первую стрельбу лежа.

Fasten your seatbelts because this is going to be one heck of a ride! The men's mass start in #OBE21 has begun! ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6XwyXYRwua — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

13:30. Гонка стартовала!

Дмитрий Пидручный, Йоханнес Бё компания бросились в бой. Где-то минут через 30 мы узнаем, в чьем послужном списке появится новая победная отметка.

13:20. Как видим, сегодня в Оберхофе приятная биатлонная погода. И это радует.

Welcome back to the final day in Oberhof! We're starting with the men's mass start at 12:30 (CET) - Arnd Peiffer will wear the red bib after winning the opening mass start of the season. Who will cross the finish line first today? ???? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/HNceeUaQ48 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

13:10. Первый мас-старт сезона прошел в конце декабря на этапе в Хохфильцене и подарил неожиданного победителя. Им стал немец Арнд Пайффер, а Мартин Понсилуома и Тарье Бё поднялись на подиум.

Единственный украинец Дмитрий Пидручный в той гонке с четырьмя кругами штрафа занял 24-е место. Сегодня Пидручный также побежит мас-старт.

13:00. UA-Футбол приветствует всех поклонников биатлона! Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе день заключительных гонок. Ровно через 30 минуты мужчины побегут масс-старт. Не пропустите!