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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка на 12,5 км с четырьмя заездами на стрельбище стартует в 16:00 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями второго в сезоне масс-старта вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Отметим, что украинские биатлонистки в масс-старт не квалифицировались.
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
16:38. На отсечке 12,0 км Пройсс сбегает от Симон! Немки готовы открыть счет индивидуальным победам в текущем сезоне.
16:34. Решающая стрельба!
Два круга штрафа для Вирер! Кто бы мог подумать.
Чем ответят преследовательницы? Хаузер и Ханна Эберг не закрыли по мишени. Симон и Пройсс точны!
16:28. Вирер осталось точно отработать последнюю стойку – и тогда победа у нее в кармане.
And then there was ... one: Dorothea Wierer is now the only woman who has a ???? hit rate in this mass start - and a healthy lead over the field. Will she be able to see this home? ???????? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/F9SAFgrh7L— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
16:26. Третья стрельба!
Вирер – снова 5 из 5! Ханна Эберг мажет последним выстрелом, три промаха у Экхофф!
Олбю-Ройселанд только 14-я, Экхофф упала на 22-е место.
16:20. Только 6 биатлонисток еще не заглядывали на штрафной круг. Вирер среди них.
More errors in the second prone but the Top3 knock down all five targets: Wierer leads Knotten and @hannaaaoberg who has done well to recover from her mistake in the first prone! #OBE21 ????????????????????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hSUOTFSjjG— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
16:16. Вторая стрельба!
Вирер и Ханна Эберг точны на лежке. Экхофф и Олсбю-Ройселанд уходят на круг штрафа.
16:12. Вирер быстрее всех разобралась с мишенями на первой стрельбе.
13 athletes shoot clean in the first prone and the fastest of them was, unsurprisingly, Dorothea Wierer @Fisiofficial ???????????? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2PP0SPBR94— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
16:08. Первая стрельба!
Вирер, Экхофф и Симон закрывают все мишени, Олсбю-Ройселанд ушла на круг штрафа.
16:03. Старт гонки. Совсем скоро пелотон подъедет к стрельбищу.
One last time - sit back and enjoy some great biathlon action from Oberhof! The women's mass start should be an absolute thriller #OBE21 ????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/4KCY64V2S2— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
16:00. Масс-старт начался!
Давайте вместе наслаждаться последней гонки в живописном Оберхофе.
15:50. В зачете гонок с массового старта впереди Олсбю-Ройселанд, победившая в этой дисциплине месяц назад в Хохфильцене. Экхофф, Вирер, Давидова и Херрманн составили норвежке компанию в топ-5.
Marte Olsbu Roeiseland won the first mass start of the season but the last three individual competitions in Oberhof went to @TirilEckhoff - who will come out on top in the second mass start of the winter? #OBE21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zxKrqWXNfT— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
15:40. Украинские биатлонистки впервые за два года не смогли отобраться в масс-старт, поэтому сегодня в центре внимание противостояние Марте Олсбю-Ройселанд и Тириль Экхофф за лидерство в Кубке мира. Перед масс-стартом Олсбю-Ройселанд впереди на 17 очков.
15:30. Добрый день! UA-Футбол приглашает на женский масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени.
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