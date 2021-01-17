  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE

Биатлон
(1 голосов)

Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка на 12,5 км с четырьмя заездами на стрельбище стартует в 16:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями второго в сезоне масс-старта вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Отметим, что украинские биатлонистки в масс-старт не квалифицировались.

Полный старт-лист масс-старта

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?

Онлайн

16:38. На отсечке 12,0 км Пройсс сбегает от Симон! Немки готовы открыть счет индивидуальным победам в текущем сезоне.

16:34. Решающая стрельба!

Два круга штрафа для Вирер! Кто бы мог подумать.

Чем ответят преследовательницы? Хаузер и Ханна Эберг не закрыли по мишени. Симон и Пройсс точны!

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE - изображение 1

16:28. Вирер осталось точно отработать последнюю стойку – и тогда победа у нее в кармане.

16:26. Третья стрельба!

Вирер – снова 5 из 5! Ханна Эберг мажет последним выстрелом, три промаха у Экхофф!

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE - изображение 2

Олбю-Ройселанд только 14-я, Экхофф упала на 22-е место.

16:20. Только 6 биатлонисток еще не заглядывали на штрафной круг. Вирер среди них.

16:16. Вторая стрельба!

Вирер и Ханна Эберг точны на лежке. Экхофф и Олсбю-Ройселанд уходят на круг штрафа.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE - изображение 3

16:12. Вирер быстрее всех разобралась с мишенями на первой стрельбе.

16:08. Первая стрельба!

Вирер, Экхофф и Симон закрывают все мишени, Олсбю-Ройселанд ушла на круг штрафа.

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE - изображение 4

16:03. Старт гонки. Совсем скоро пелотон подъедет к стрельбищу.

16:00. Масс-старт начался!

Давайте вместе наслаждаться последней гонки в живописном Оберхофе.

15:50. В зачете гонок с массового старта впереди Олсбю-Ройселанд, победившая в этой дисциплине месяц назад в Хохфильцене. Экхофф, Вирер, Давидова и Херрманн составили норвежке компанию в топ-5.

15:40. Украинские биатлонистки впервые за два года не смогли отобраться в масс-старт, поэтому сегодня в центре внимание противостояние Марте Олсбю-Ройселанд и Тириль Экхофф за лидерство в Кубке мира. Перед масс-стартом Олсбю-Ройселанд впереди на 17 очков.

15:30. Добрый день! UA-Футбол приглашает на женский масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...