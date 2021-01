Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт в Оберхофе. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской гонки с массового старта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонка на 12,5 км с четырьмя заездами на стрельбище стартует в 16:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями второго в сезоне масс-старта вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Отметим, что украинские биатлонистки в масс-старт не квалифицировались.

Полный старт-лист масс-старта

16:38. На отсечке 12,0 км Пройсс сбегает от Симон! Немки готовы открыть счет индивидуальным победам в текущем сезоне.

16:34. Решающая стрельба!

Два круга штрафа для Вирер! Кто бы мог подумать.

Чем ответят преследовательницы? Хаузер и Ханна Эберг не закрыли по мишени. Симон и Пройсс точны!

16:28. Вирер осталось точно отработать последнюю стойку – и тогда победа у нее в кармане.

And then there was ... one: Dorothea Wierer is now the only woman who has a ???? hit rate in this mass start - and a healthy lead over the field. Will she be able to see this home? ???????? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/F9SAFgrh7L — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

16:26. Третья стрельба!

Вирер – снова 5 из 5! Ханна Эберг мажет последним выстрелом, три промаха у Экхофф!

Олбю-Ройселанд только 14-я, Экхофф упала на 22-е место.

16:20. Только 6 биатлонисток еще не заглядывали на штрафной круг. Вирер среди них.

More errors in the second prone but the Top3 knock down all five targets: Wierer leads Knotten and @hannaaaoberg who has done well to recover from her mistake in the first prone! #OBE21 ????????????????????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hSUOTFSjjG — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

16:16. Вторая стрельба!

Вирер и Ханна Эберг точны на лежке. Экхофф и Олсбю-Ройселанд уходят на круг штрафа.

16:12. Вирер быстрее всех разобралась с мишенями на первой стрельбе.

13 athletes shoot clean in the first prone and the fastest of them was, unsurprisingly, Dorothea Wierer @Fisiofficial ???????????? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2PP0SPBR94 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

16:08. Первая стрельба!

Вирер, Экхофф и Симон закрывают все мишени, Олсбю-Ройселанд ушла на круг штрафа.

16:03. Старт гонки. Совсем скоро пелотон подъедет к стрельбищу.

One last time - sit back and enjoy some great biathlon action from Oberhof! The women's mass start should be an absolute thriller #OBE21 ????????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/4KCY64V2S2 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

16:00. Масс-старт начался!

Давайте вместе наслаждаться последней гонки в живописном Оберхофе.

15:50. В зачете гонок с массового старта впереди Олсбю-Ройселанд, победившая в этой дисциплине месяц назад в Хохфильцене. Экхофф, Вирер, Давидова и Херрманн составили норвежке компанию в топ-5.

Marte Olsbu Roeiseland won the first mass start of the season but the last three individual competitions in Oberhof went to @TirilEckhoff - who will come out on top in the second mass start of the winter? #OBE21 ????https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zxKrqWXNfT — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

15:40. Украинские биатлонистки впервые за два года не смогли отобраться в масс-старт, поэтому сегодня в центре внимание противостояние Марте Олсбю-Ройселанд и Тириль Экхофф за лидерство в Кубке мира. Перед масс-стартом Олсбю-Ройселанд впереди на 17 очков.

15:30. Добрый день! UA-Футбол приглашает на женский масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени.