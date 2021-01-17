Юрай Санитра: Я достаточно реалистично смотрю на результаты, показанные на Кубке IBU

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о планах своей команды после завершения шестого этапа Кубка мира в Оберхофе. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

- Я достаточно реалистично смотрю на результаты, показанные на Кубке IBU. Они могут быть хорошими, но, по сравнению с уровнем Кубка мира, есть очень большая разница. Поэтому сейчас как раз думаем о том, как правильно сформировать состав на Кубок мира в Антхольц.

В том числе, смотрим на перспективы участия спортсменов в чемпионате Европы. Поэтому на данный момент еще сложно ответить по ротации, но завтра уже, возможно, примем решение, каким составом мы будем дальше выступать на этапе Кубка мира в Антхольце.

- То есть точно, кто будет выступать на чемпионате Европы, еще не решено?

- Уже немного понимания по составам есть, но окончательное решение, как мы договорились с президентом Федерации Владимиром Брынзаком, примем в понедельник или во вторник.

- Но есть такая вероятность, что и спортсмены из основной команды также примут участие в чемпионате Европы?

- Да, это один из вариантов.

- Когда основная команда отправится в Антхольц, с учетом того, что там горы и акклиматизация в определенные дни может сильно сказаться на спортсменах? Или учитывая, что необходимо запас времени через проведение тестов на коронавирус и других нюансов, в любом случае выезд будет сразу после окончания этапа?

- Мы уже в понедельник переезжаем в Антхольц. Что касается тестов на коронавирус, то, я думаю, что с этим не будет проблем. Мы делаем завтра утром тест здесь и будем иметь уже вечером результат. Поэтому с этим не ждем проблем. Далее переезжаем в Италию. А там уже больше надо смотреть на подготовку к чемпионату мира.

Я очень хорошо знаю особенности биатлонной арены в Антхольце: по высоте, по особенностям трассы и стрельбища. Поэтому, возможно, будут какие-то нюансы в составах и именно в том, кто из спортсменов на какие гонки будет готовиться.

Но окончательное решение приму уже там на месте, глядя на состояние спортсменов на текущий момент, - сказал Санитра.