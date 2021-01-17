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Кубок IBU. Украинские девушки - четвертые в эстафетной гонке в Арбере

Биатлон
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Высокая позиция

Кубок IBU. Украинские девушки - четвертые в эстафетной гонке в Арбере
UA-Футбол
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Сегодня, 17 января в немецком Арбере в рамках первого этапа Кубка IBU состоялась эстафетная гонка у женщин.

Победу одержали представительницы россии, серебряная награда у биатлонисток из Швеции, а ТОП 3 замкнули немецкие спортсменки.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Анны Кривонос, Ирины Петренко и Екатерины Бех, использовав 5 дополнительных патронов и показав слабенькую скорость в итоге стала четвертой.

Кубок IBU. Арбер

Эстафета

Девушки

1. россия (0 + 7)

2. Швеция (0 + 10) (+37,2с.)

3. Германия (0 + 6) (+1.09,7с.)

4. Украина (0 + 5) (+1.27,6с.)

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В статье: Кубок IBU
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