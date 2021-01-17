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Оберхоф. Тарье Бё побеждает в гонке с массовым стартом, Пидручный - двадцатый
Результаты масс старта
Сегодня, 17 января в немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка с массовым стартом.
Победу праздновал представитель Норвегии Тарье Бё, серебро у австрийца Феликса Ляйтнера, а ТОП 3 замкнул биатлонист из Швейцарии Бенжамин Вегер.
Что касается единственного представителя Украины в гонке, то Дмитрий Пидручный при 2 штрафных кругах и невысокой скорости по дистанции занял в итоге 20-ю позицию.
Оберхоф. Кубок мира 2020/2021
Масс старт
Мужчины
1.Тарье Бё (0 + 0 + 0 + 1)
2. Феликс Ляйтнер (0 + 0 + 0 + 0) (+3,6с.)
3. Бенжамин Вегер (0 + 0 + 0 + 0) (+7,8с.)
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20. Дмитрий Пидручный (1 + 0 + 1 + 0) (+1.07,9с.)
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