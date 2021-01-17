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Оберхоф. Тарье Бё побеждает в гонке с массовым стартом, Пидручный - двадцатый

Биатлон
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Результаты масс старта

Оберхоф. Тарье Бё побеждает в гонке с массовым стартом, Пидручный - двадцатый
UA-Футбол
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Сегодня, 17 января в немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Победу праздновал представитель Норвегии Тарье Бё, серебро у австрийца Феликса Ляйтнера, а ТОП 3 замкнул биатлонист из Швейцарии Бенжамин Вегер.

Что касается единственного представителя Украины в гонке, то Дмитрий Пидручный при 2 штрафных кругах и невысокой скорости по дистанции занял в итоге 20-ю позицию.

Оберхоф. Кубок мира 2020/2021

Масс старт

Мужчины

1.Тарье Бё (0 + 0 + 0 + 1)

2. Феликс Ляйтнер (0 + 0 + 0 + 0) (+3,6с.)

3. Бенжамин Вегер (0 + 0 + 0 + 0) (+7,8с.)

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20. Дмитрий Пидручный (1 + 0 + 1 + 0) (+1.07,9с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
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