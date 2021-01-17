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Оберхоф. Жулия Симон побеждает в гонке с массовым стартом, серебро у Пройс

Биатлон
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Результаты женского масс старта

Оберхоф. Жулия Симон побеждает в гонке с массовым стартом, серебро у Пройс
UA-Футбол
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Сегодня, 17 января женской гонкой с массовым стартом завершился шестой этап Кубка мира 2020/2021.

Победу в гонке одержала биатлонистка из Франции Жулия Симон, серебро у представительницы Германии Франциска Пройс, а ТОП 3 замкнула шведка Ханна Эберг.

Представительницы Украины в данной гонке представлены не были!

Кубок мира 2020/2021. Оберхоф

Масс старт

Женщины

1. Жулия Симон (0 + 1 + 2 + 0)

2. Франциска Пройс (1 + 0 + 1 + 0) (+3,9с.)

3. Ханна Эберг (1 + 0 + 1 + 1) (+11,7с.)

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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