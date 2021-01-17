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Первая медаль сезона: Украинские парни завоевали серебро в эстафете на Кубке IBU

Биатлон
(2 голосов)

Наконец-то

Первая медаль сезона: Украинские парни завоевали серебро в эстафете на Кубке IBU
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января мужской эстафетой завершился первый этап Кубка IBU в немецком Арбере.

Победу в гонке одержали представители Германии, серебро у биатлонистов из Украины, а ТОП 3 замкнули французские спортсмены.

Кубок IBU. Арбер

Эстафета

Мужчины

1. Германия (0 + 5)

2. Украина (0 + 6) (+1.01,9с.)

Руслан Бригадир (0 + 0, 0 + 1) (+ 36,5с.)

Андрей Доценко (0 + 1, 0 + 0) (+ 38,7с.)

Тарас Лесюк (0 + 1, 0 + 1) (+ 56,2с.)

Богдан Цымбал (0 + 0, 0 + 2)

3. Франция (0 + 5) (+1.04,5с.)

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В статье: Кубок IBU
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