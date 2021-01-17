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Первая медаль сезона: Украинские парни завоевали серебро в эстафете на Кубке IBU
Наконец-то
Сегодня, 17 января мужской эстафетой завершился первый этап Кубка IBU в немецком Арбере.
Победу в гонке одержали представители Германии, серебро у биатлонистов из Украины, а ТОП 3 замкнули французские спортсмены.
Кубок IBU. Арбер
Эстафета
Мужчины
1. Германия (0 + 5)
2. Украина (0 + 6) (+1.01,9с.)
Руслан Бригадир (0 + 0, 0 + 1) (+ 36,5с.)
Андрей Доценко (0 + 1, 0 + 0) (+ 38,7с.)
Тарас Лесюк (0 + 1, 0 + 1) (+ 56,2с.)
Богдан Цымбал (0 + 0, 0 + 2)
3. Франция (0 + 5) (+1.04,5с.)
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