Новая вспышка Пидручного, контрудар Франции и другие итоги этапа Кубка в Оберхофе

Пидручный вернулся в топ-10 личной гонки и выдал сумасшедший этап в эстафете

Дмитрий Пидручный становится предсказуемым – в декабре капитан сборной Украины точно так же вяло провел первую часть сдвоенного этапа в Хохфильцене, после чего повторил личный рекорд в спринте в рамках Кубка мира и достойно пробежал гонку преследования. В Оберхофе Пидручному снова понадобилась вторая попытка, чтобы показать результат, достойный статуса чемпиона мира. Первый спринт на немецком снеге Дмитрий пробежал так плохо (53-е место), что даже не вышел на гонку преследования, а вот на пересдаче украинец сполна реабилитировался, остановившись в одном точном выстреле от медали!

Кажется, Пидручный еще никогда не был так хорош на последнем круге. Судите сами – после промаха на стойке Дмитрий показывал лишь 15-й промежуточный график, а на финише оказался на 7-м месте, опередив целую группу хороших лыжников во главе с олимпийским чемпионом из Швеции Себастьяном Самуэльссоном. Да что там Самуэльссон, если на финишном круге Пидручный на несколько секунд был быстрее самого Йоханнеса Бё!

Как оказалось позже, в спринте Пидручный только разогревался перед невероятным прорывом на втором этапе эстафеты, когда Дмитрий с идеальной стрельбой с 21-го места поднял Украину в топ-6 с очередным мощным последним кругом (быстрее Хофера и Фийона-Майе – двух биатлонистов из топ-10 Кубка мира). Отыграть 15 позиций на коротком отрезке – как тебе такое, Йоханнес Бё?

Минувший уик-энд в Оберхофе еще раз напомнил, что Дмитрий Пидручный в свой лучший день способен бороться если не за медаль, то как минимум за зону цветочной церемонии. Нынешнее 28-е место украинца в Кубке мира, безусловно, не соответствует его классу, но в то же время показывает, как сильно ему не хватает стабильности.

Украина в эстафетах: приятный сюрприз от мужчин и неприятный от Джимы

Мужская эстафета в Оберхофе вновь напомнила, как сильно Украина нуждается в Сергее Семенове и его надежной работы на первом этапе. В тот день Германия и Швеция распахнули калитку на подиум – и украинцы с феноменальной стрелковой работой (2 допа за 8 рубежей!) могли бы поспорить с Италией за бронзу, если бы не провал на старте от Артема Тищенко, который на последнем круге ногами проиграл почти минуту и ввел в гонку Пидручного на 21-м месте.

Топ-команды очень редко будут предоставлять подобные шансы – именно поэтому так досадно, что Украина при столь превосходной работе на стрельбище отстает от третьего места на полторы минуты и по факту ни на одном этапе гонки и близко не ведет борьбу за подиум. И все же парни однозначно заслужили лестных слов за шестое место – благодаря этому результату Украина в Кубке наций взлетела на 9-е место.

У женщин в командной гонке не было ни стрельбы, ни конкурентного лыжного хода. Все было закончено уже на третьем огневом рубеже, когда Юлия Джима выдала худшую в карьере лежку, ушла на два круга штрафа и привезла команду к экватору эстафеты на 15-м месте с двухминутным отставанием от лидеров. В такой ситуации было сложно не опустить руки, но Валя Семеренко и Елена Пидгрушная нашли в себе мотивацию вытянуть Украину на 8-е место, что позволило команде обойти Италию в Кубке наций.

За месяц до чемпионата мира картина не радует – Блашко заметно подсела физически, Джима нестабильна, то же самое можно сказать и о Пидгрушной с сестрами Семеренко. По привычке назвать украинок в их нынешнем состоянии главной медальной надеждой Украины в Поклюке как-то язык не поворачивается.

Франция снова в деле: две победы в эстафетах и личный успех Симон

До повторного этапа в Оберхофе в активе сборной Франции при десяти подиумов была лишь одна победа от Кантена Фийона-Майе в преследовании на этапе в Хохфильцене.

Наверстывать упущенное в первой части сезона французы взяли в эстафетах. Для начала Эмильен Жаклен и Жюлья Симон положили на лопатки главных фаворитов гонки норвежцев (Экхофф/Йоханнес Бё) и шведов (Ханна Эберг/Самуэльссон). Жаклен был неотразим, не взяв на своих этапах ни одного дополнительного патрона.

В мужской эстафете французы взяли свое за счет стабильности. Квартет галлов на стрельбище ни разу не использовал больше одного дополнительного патрона, а когда Йоханнес Дале на втором этапе отправил Норвегию на круг штрафа, то французы крепко ухватились за свой шанс и не позволили братьям Бё совершить камбэк. Это первая победа Франции в эстафете после ухода из биатлона Мартена Фуркада. И он конечно же не проигнорировал это событие в Твиттере.

А жирную точку в ударном уик-энде Франции в масс-старте поставила Жюлья Симон. Три незакрытых мишени на стрельбище француженка компенсировала отличным лыжным ходом и грамотной работой в тактическом противостоянии с Франциской Пройсс на последних метрах гонки.

What a battle on the last loop and Julia Simon wins the Oberhof mass start! ???????? #OBE21



???????????? Julia Simon @FedFranceSki

???????????? @PreussFranziska @skiverband

???????????? @hannaaaoberg @SwedenBiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nLEKdU4ZBe