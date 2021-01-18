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Первая медаль Украины в сезоне: обзор мужской эстафеты в Арбере. ВИДЕО

Биатлон
(2 голосов)

Смотрим, как украинцы брали серебро на Кубке IBU

Первая медаль Украины в сезоне: обзор мужской эстафеты в Арбере. ВИДЕО
Новина українською

Второе место в классической эстафете украинцы завоевали усилиями Руслана Бригадира, Андрея Доценко, Тараса Лесюка и Богдана Цымбала.

Украинский квартет с шестью дополнительными патронами на стрельбище пропустил вперед только команду Германии. Бронза досталась французам.

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В статье: биатлон Кубок IBU
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