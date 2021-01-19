Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханнес Бё и Экхофф – в составе сборной Норвегии на чемпионат мира
Гегемоны Кубка мира уже определились с заявкой на Поклюку
Тренерский штаб сборной Норвегии за месяц до чемпионата мира назвал имена биатлонистов, которые выступят в Поклюке.
Состав сборной Норвегии на чемпионат мира:
Мужчины: Йоханнес Бё, Тарье Бё, Ветле-Сьястад Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Лагрейд.
Женщины: Тириль Экхофф, Каролин Кноттен, Марте Олсбю-Ройселанд, Ида Лиен, Ингрид-Ландмарк Тандреволд.
На последнем чемпионате мира в Антхольце Норвегия завоевала шесть золотых медалей и стала победителем неофициального командного зачета.
Примечательно, что в Италии пятикратной чемпионкой мира стала Марте Олсбю-Ройселанд, которая выиграла две личных гонки и трижды побеждала в эстафетах.
Популярное сейчас
- Дмитрий Хлёбас рассказал о долгах Десны
- Помощник Луческу подытожил первый контрольный матч Динамо на сборе
- Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Оберхофе. Как это было
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО