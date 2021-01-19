Йоханнес Бё и Экхофф – в составе сборной Норвегии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Норвегии за месяц до чемпионата мира назвал имена биатлонистов, которые выступят в Поклюке.

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира:

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарье Бё, Ветле-Сьястад Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Лагрейд.

Женщины: Тириль Экхофф, Каролин Кноттен, Марте Олсбю-Ройселанд, Ида Лиен, Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

На последнем чемпионате мира в Антхольце Норвегия завоевала шесть золотых медалей и стала победителем неофициального командного зачета.

Примечательно, что в Италии пятикратной чемпионкой мира стала Марте Олсбю-Ройселанд, которая выиграла две личных гонки и трижды побеждала в эстафетах.