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Йоханнес Бё и Экхофф – в составе сборной Норвегии на чемпионат мира

Биатлон
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Гегемоны Кубка мира уже определились с заявкой на Поклюку

Йоханнес Бё и Экхофф – в составе сборной Норвегии на чемпионат мира
Новина українською

Тренерский штаб сборной Норвегии за месяц до чемпионата мира назвал имена биатлонистов, которые выступят в Поклюке.

Состав сборной Норвегии на чемпионат мира:

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарье Бё, Ветле-Сьястад Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Лагрейд.

Женщины: Тириль Экхофф, Каролин Кноттен, Марте Олсбю-Ройселанд, Ида Лиен, Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

На последнем чемпионате мира в Антхольце Норвегия завоевала шесть золотых медалей и стала победителем неофициального командного зачета.

Примечательно, что в Италии пятикратной чемпионкой мира стала Марте Олсбю-Ройселанд, которая выиграла две личных гонки и трижды побеждала в эстафетах.

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В статье: Йоханнес Бе Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону
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