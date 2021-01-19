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Сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе: лучшие моменты. ВИДЕО

Биатлон
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Вспоминаем, как прошли первые гонки Кубка мира в 2021 году

Сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе: лучшие моменты. ВИДЕО
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Официальный YouTube-канал Международного союза биатлонистов представил обзор двойного этапа Кубка мира в Оберхофе.

На немецком снегу яркими победами отметились Тириль Экхофф, братья Бё, Жюлья Симон и Стурла Легрейд.

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В статье: Йоханнес Бе Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
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