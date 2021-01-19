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Сдвоенный этап Кубка мира в Оберхофе: лучшие моменты. ВИДЕО
Вспоминаем, как прошли первые гонки Кубка мира в 2021 году
Официальный YouTube-канал Международного союза биатлонистов представил обзор двойного этапа Кубка мира в Оберхофе.
На немецком снегу яркими победами отметились Тириль Экхофф, братья Бё, Жюлья Симон и Стурла Легрейд.
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