  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Названо имя лучшего биатлониста шестого этапа Кубка мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названо имя лучшего биатлониста шестого этапа Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)

Неожиданный выбор

Названо имя лучшего биатлониста шестого этапа Кубка мира
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Феликса Ляйтнера лучшим спортсменом на шестом этапе Кубка мира.

Ляйтнер в масс-старте с идеальной стрельбой занял второе место и впервые в карьере поднялся на подиум в личной гонке Кубка мира. Предыдущим рекордом австрийца было четвертое место в 2019 году в гонке преследования на этапе в Холменколлене.

Феликс Ляйтнер в личном зачете Кубка мира занимает 23-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...