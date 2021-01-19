Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названо имя лучшего биатлониста шестого этапа Кубка мира
Неожиданный выбор
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Феликса Ляйтнера лучшим спортсменом на шестом этапе Кубка мира.
Ляйтнер в масс-старте с идеальной стрельбой занял второе место и впервые в карьере поднялся на подиум в личной гонке Кубка мира. Предыдущим рекордом австрийца было четвертое место в 2019 году в гонке преследования на этапе в Холменколлене.
Феликс Ляйтнер в личном зачете Кубка мира занимает 23-е место.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эмилиан Карас поделился впечатлениями от игры Сидклея и Беседина, рассказал о травме Попова
- Дмитрий Хлёбас рассказал о долгах Десны
- Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт в Оберхофе. Как это было
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...