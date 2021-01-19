Названо имя лучшего биатлониста шестого этапа Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Феликса Ляйтнера лучшим спортсменом на шестом этапе Кубка мира.

Ляйтнер в масс-старте с идеальной стрельбой занял второе место и впервые в карьере поднялся на подиум в личной гонке Кубка мира. Предыдущим рекордом австрийца было четвертое место в 2019 году в гонке преследования на этапе в Холменколлене.

Феликс Ляйтнер в личном зачете Кубка мира занимает 23-е место.