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Назван состав сборной Украины индивидуальные гонки в Арбере
В мужчин первым побежит Доценко, а у женщин - Бех
В среду, 20 января, в немецком Арбере короткими индивидуальными гонками у мужчин и женщин стартует второй этап Кубка IBU по биатлону. Накануне стал известен состав сборной Украины и стартовые номера спортсменов на гонки.
Мужчины
30. Андрей Доценко, 32. Руслан Бригадир, 57. Тарас Лесюк, 63. Богдан Цымбал, 73. Сергей Телень, 125. Денис Насыко, 147. Виталий Труш
Женщины
4. Екатерина Бех, 31. Анастасия Меркушина, 43. Надежда Белкина, 49. Анна Кривонос, 51. Юлия Городна, 78. Оксана Москаленко, 105. Ирина Петренко, 119. Кристина Дмитренко
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