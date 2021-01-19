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Назван состав сборной Украины индивидуальные гонки в Арбере

Биатлон
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В мужчин первым побежит Доценко, а у женщин - Бех

Назван состав сборной Украины индивидуальные гонки в Арбере
Новина українською

В среду, 20 января, в немецком Арбере короткими индивидуальными гонками у мужчин и женщин стартует второй этап Кубка IBU по биатлону. Накануне стал известен состав сборной Украины и стартовые номера спортсменов на гонки.

Мужчины

30. Андрей Доценко, 32. Руслан Бригадир, 57. Тарас Лесюк, 63. Богдан Цымбал, 73. Сергей Телень, 125. Денис Насыко, 147. Виталий Труш

Женщины

4. Екатерина Бех, 31. Анастасия Меркушина, 43. Надежда Белкина, 49. Анна Кривонос, 51. Юлия Городна, 78. Оксана Москаленко, 105. Ирина Петренко, 119. Кристина Дмитренко

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В статье: сборная Украины по биатлону
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