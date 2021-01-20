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Вита Семеренко и Прима – в составе сборной Украины на чемпионат Европы
Украина едет в Душники-Здруй без лидеров
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет в Польше с 27 по 31 января.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы:
Мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.
Женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Надежда Белкина (под вопросом).
Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Антон Дудченко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко и Дарья Блашко после этапа Кубка мира в Антхольце уедут в Поклюку на последний сбор перед чемпионатом мира.
В прошлом году на чемпионате Европы в Беларуси украинцы завоевали одну золотую медаль в смешанной эстафете. В той гонке участвовали Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
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