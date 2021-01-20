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Кубок IBU. Цымбал занял шестое место в индивидуальной гонке
Достойный результат
Богдан Цымбал с одним промахом замкнул топ-6 в короткой индивидуальной гонке и в третий раз в карьере принял участие в цветочной церемонии в рамках Кубка IBU.
Помимо Цымбала в очковой зоне в Арбере финишировали Тарас Лесюк и Андрей Доценко.
В общем зачете Кубка IBU Богдан Цымбал после сегодняшнего успеха поднялся на 8-е место.
1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+0+0+1) 41:33,7
2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+2) +30,8
3. Александер-Фьельд Андерсен (Норвегия, 1+0+0+1) +35,3
...
6. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+0) +58,4
29. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:59,4
30. Андрей Доценко (Украина, 1+1+1+1) +3:07,0
46. Руслан Бригадир (Украина, 0+2+1+2) +4:25,9
60. Денис Насыко (Украина, 1+1+2+1) +5:16,0
71. Сергей Телень (Украина, 1+2+0+1) +5:50,4
Виталий Труш – не стартовал
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