Кубок IBU. Цымбал занял шестое место в индивидуальной гонке

Богдан Цымбал с одним промахом замкнул топ-6 в короткой индивидуальной гонке и в третий раз в карьере принял участие в цветочной церемонии в рамках Кубка IBU.

Помимо Цымбала в очковой зоне в Арбере финишировали Тарас Лесюк и Андрей Доценко.

В общем зачете Кубка IBU Богдан Цымбал после сегодняшнего успеха поднялся на 8-е место.

Кубок IBU. Арбер. Мужчины. Результаты короткой индивидуальной гонки:

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+0+0+1) 41:33,7

2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+2) +30,8

3. Александер-Фьельд Андерсен (Норвегия, 1+0+0+1) +35,3

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6. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+0) +58,4

29. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:59,4

30. Андрей Доценко (Украина, 1+1+1+1) +3:07,0

46. Руслан Бригадир (Украина, 0+2+1+2) +4:25,9

60. Денис Насыко (Украина, 1+1+2+1) +5:16,0

71. Сергей Телень (Украина, 1+2+0+1) +5:50,4

Виталий Труш – не стартовал