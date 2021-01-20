  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кубок IBU. Цымбал занял шестое место в индивидуальной гонке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок IBU. Цымбал занял шестое место в индивидуальной гонке

Биатлон
(1 голосов)

Достойный результат

Кубок IBU. Цымбал занял шестое место в индивидуальной гонке
Новина українською

Богдан Цымбал с одним промахом замкнул топ-6 в короткой индивидуальной гонке и в третий раз в карьере принял участие в цветочной церемонии в рамках Кубка IBU.

Помимо Цымбала в очковой зоне в Арбере финишировали Тарас Лесюк и Андрей Доценко.

В общем зачете Кубка IBU Богдан Цымбал после сегодняшнего успеха поднялся на 8-е место.

Кубок IBU. Арбер. Мужчины. Результаты короткой индивидуальной гонки:

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия, 0+0+0+1) 41:33,7

2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+0+2) +30,8

3. Александер-Фьельд Андерсен (Норвегия, 1+0+0+1) +35,3

...

6. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+1+0) +58,4

29. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+1+0) +2:59,4

30. Андрей Доценко (Украина, 1+1+1+1) +3:07,0

46. Руслан Бригадир (Украина, 0+2+1+2) +4:25,9

60. Денис Насыко (Украина, 1+1+2+1) +5:16,0

71. Сергей Телень (Украина, 1+2+0+1) +5:50,4

Виталий Труш – не стартовал

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок IBU Богдан Цымбал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...