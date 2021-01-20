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Украина объявила состав на этап Кубка мира в Антхольце

Биатлон
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Украина объявила состав на этап Кубка мира в Антхольце
Новина українською

Как и ожидалось, перед Антхольцем тренерский штаб сборной Украины во главе с Юраем Санитрой не сделал ни одной кадровой перестановки по сравнению с заявкой команды на сдвоенный этап в Оберхофе.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Антхольце:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко.

Седьмой этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. В программе индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Xsport.ua

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