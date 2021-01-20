Украина объявила состав на этап Кубка мира в Антхольце

Как и ожидалось, перед Антхольцем тренерский штаб сборной Украины во главе с Юраем Санитрой не сделал ни одной кадровой перестановки по сравнению с заявкой команды на сдвоенный этап в Оберхофе.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Антхольце:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко.

Седьмой этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. В программе индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.