Украинка Бех завоевала бронзу на этапе Кубка IBU

Екатерина Бех с одним промахом заняла третье место в короткой индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка IBU в Арбере. Двукратная чемпионка мира среди юниоров завоевала первую взрослую медаль в карьере на соревнованиях такого уровня.

Екатерина Бех в текущем сезоне пробежала пять гонок в Кубке мира, но выше 52-го места не поднималась.

Кубок IBU. Арбер. Женщины. Результаты короткой индивидуальной гонки:

1. Тамара Штайнер (Германия, 0+0+0+0) 36:56,8

2. Анна Вайдель (Германия, 0+0+0+0) +12,3

3. Екатерина Бех (Украина, 0+1+0+0) +38,5

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25. Юлия Городна (Украина, 1+0+0+0) +2:35,6

31. Надежда Белкина (Украина, 1+1+0+0) +2:51,6

34. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0+1+1) +3:12,8

51. Оксана Москаленко (Украина, 1+1+0+0) +4:31,0

52. Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+1) +4:31,1

Ирина Петренко и Кристина Дмитренко – не стартовали