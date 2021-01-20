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Украинка Бех завоевала бронзу на этапе Кубка IBU
Превосходный результат
Екатерина Бех с одним промахом заняла третье место в короткой индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка IBU в Арбере. Двукратная чемпионка мира среди юниоров завоевала первую взрослую медаль в карьере на соревнованиях такого уровня.
Екатерина Бех в текущем сезоне пробежала пять гонок в Кубке мира, но выше 52-го места не поднималась.
1. Тамара Штайнер (Германия, 0+0+0+0) 36:56,8
2. Анна Вайдель (Германия, 0+0+0+0) +12,3
3. Екатерина Бех (Украина, 0+1+0+0) +38,5
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25. Юлия Городна (Украина, 1+0+0+0) +2:35,6
31. Надежда Белкина (Украина, 1+1+0+0) +2:51,6
34. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0+1+1) +3:12,8
51. Оксана Москаленко (Украина, 1+1+0+0) +4:31,0
52. Анна Кривонос (Украина, 0+2+0+1) +4:31,1
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