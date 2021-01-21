Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская индивидуальная гонка в Антхольце. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами и минутным штрафом за каждый промах начнется в 15:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями индивидуальной гонки в Антхольце вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинских биатлонисток:

4. Дарья Блашко

33. Юлия Джима

49. Елена Пидгрушная

52. Валя Семеренко

78. Вита Семеренко

Полный старт-лист индивидуальной гонки

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

Биатлон в Италии. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце?

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15:05. Антхольц встречает Кубок мира снегопадом! Посмотрим, кто лучше всех адаптируется к таким условиям.

Welcome to snowy Antholz! Competitions kick off with the women's 15km Individual - anyone you've got your eyes on for victory today? ???????? @biathlonantholz #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/AS0c4mBgu0 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

14:55. Первая индивидуальная гонка сезона прошла в конце ноября в Контиолахти и завершилась победой Доротеи Вирер, которая всего на 0,8 секунды опередила Дениз Херрманн. Соответственно, Вирер сегодня выйдет на старт в красной майке лидера малого зачета индивидуальных гонок.

14:45. Добрый день! Кубок мира по биатлону добрался до Антхольца. Итальянский этап начнется ровно через 30 минут второй в сезоне индивидуальной гонкой у женщин.