Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская индивидуальная гонка в Антхольце. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами и минутным штрафом за каждый промах начнется в 15:15 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями индивидуальной гонки в Антхольце вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые номера украинских биатлонисток:
4. Дарья Блашко
33. Юлия Джима
49. Елена Пидгрушная
52. Валя Семеренко
78. Вита Семеренко
Полный старт-лист индивидуальной гонки
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
Биатлон в Италии. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце?
15:05. Антхольц встречает Кубок мира снегопадом! Посмотрим, кто лучше всех адаптируется к таким условиям.
Welcome to snowy Antholz! Competitions kick off with the women's 15km Individual - anyone you've got your eyes on for victory today? ???????? @biathlonantholz #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/AS0c4mBgu0— IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021
14:55. Первая индивидуальная гонка сезона прошла в конце ноября в Контиолахти и завершилась победой Доротеи Вирер, которая всего на 0,8 секунды опередила Дениз Херрманн. Соответственно, Вирер сегодня выйдет на старт в красной майке лидера малого зачета индивидуальных гонок.
14:45. Добрый день! Кубок мира по биатлону добрался до Антхольца. Итальянский этап начнется ровно через 30 минут второй в сезоне индивидуальной гонкой у женщин.
Популярное сейчас
- Шейх-инвестор клуба из ОАЭ встретился с Мирчей Луческу и Резо Чохонелидзе
- Нойок официально в России, Соль может не вернуться в Динамо. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт в Оберхофе. Как это было
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО