Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская индивидуальная гонка в Антхольце. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами и минутным штрафом за каждый промах начнется в 15:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями индивидуальной гонки в Антхольце вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинских биатлонисток:

4. Дарья Блашко

33. Юлия Джима

49. Елена Пидгрушная

52. Валя Семеренко

78. Вита Семеренко

Онлайн

15:05. Антхольц встречает Кубок мира снегопадом! Посмотрим, кто лучше всех адаптируется к таким условиям.

Welcome to snowy Antholz! Competitions kick off with the women's 15km Individual - anyone you've got your eyes on for victory today? ???????? @biathlonantholz #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/AS0c4mBgu0