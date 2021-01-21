Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке в Антхольце

Юлия Джима в очередной раз подтвердила статус великолепного специалиста по индивидуальным гонкам. Киевлянка, несмотря на сложные погодные условия в Антхольце, на стрельбище закрыла 20 мишеней из 20, а ее лыжный ход соответствовал тому, чтобы в итоговом протоколе гонки оказаться на втором месте.

Обойти Джиму сегодня удалось только Лизе Терезе Хаузер, которая после трех подиумов на этапах в Оберхофе добыла свою первую в карьере победу на уровне Кубка мира.

Что касается Джимы, то Юлия завоевала свою седьмую личную медаль в Кубке мира и четвертую в индивидуальных гонках. Именно в этой дисциплине олимпийская чемпионка три года назад в Поклюке выиграла свою единственную гонку в карьере.

Елена Пидгрушная с одним промахом в индивидуальной гонке заняла 16-е место, в очковой зоне первую гонку этапа в Антхольце завершила и Валентина Семеренко.

Также отметим, что Марте Олсбю-Ройселанд в индивидуальной гонке заняла лишь 31-е место, а Тириль Экхофф стала 18-й и вплотную подобралась к соотечественнице в битве за Большой хрустальный глобус.

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +43,7

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1) +1:04,0

...

16. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (Украина, 1+0+0+1) +3:20,8

57. Дарья Блашко (Украина, 1+1+0+1) +5:56,8