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Джима завоевала серебро в индивидуальной гонке в Антхольце
Есть первая медаль Украины в Кубке мира!
Юлия Джима в очередной раз подтвердила статус великолепного специалиста по индивидуальным гонкам. Киевлянка, несмотря на сложные погодные условия в Антхольце, на стрельбище закрыла 20 мишеней из 20, а ее лыжный ход соответствовал тому, чтобы в итоговом протоколе гонки оказаться на втором месте.
Обойти Джиму сегодня удалось только Лизе Терезе Хаузер, которая после трех подиумов на этапах в Оберхофе добыла свою первую в карьере победу на уровне Кубка мира.
Что касается Джимы, то Юлия завоевала свою седьмую личную медаль в Кубке мира и четвертую в индивидуальных гонках. Именно в этой дисциплине олимпийская чемпионка три года назад в Поклюке выиграла свою единственную гонку в карьере.
Елена Пидгрушная с одним промахом в индивидуальной гонке заняла 16-е место, в очковой зоне первую гонку этапа в Антхольце завершила и Валентина Семеренко.
Также отметим, что Марте Олсбю-Ройселанд в индивидуальной гонке заняла лишь 31-е место, а Тириль Экхофф стала 18-й и вплотную подобралась к соотечественнице в битве за Большой хрустальный глобус.
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+1+0) 42:29,3
2. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +43,7
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1) +1:04,0
...
16. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0+0+1) +2:49,6
28. Валя Семеренко (Украина, 1+0+0+1) +3:20,8
57. Дарья Блашко (Украина, 1+1+0+1) +5:56,8
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