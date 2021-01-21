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Джима: Я очень рада тому, что мне удалось закрыть все мишени на четырех рубежах
Юлия поделилась эмоциями
Сразу после финиша в индивидуальной гонке Юлия Джима поделилась своими эмоциями от сегодняшнего старта
"Спасибо за поздравления! Сегодня, пожалуй, мой день (смеется). Я очень рада тому, что мне удалось закрыть все мишени на четырех рубежах! Погода сегодня очень хорошая, поскольку я люблю снег, особенно свежий (улыбается). Трасса в хорошем состоянии. Высота, конечно, давала о себе знать, бежалось очень нелегко. Но когда ехала на финишный круг, и мне кричали, что я борюсь за медали, это, конечно, придало мне сил. Мне удалось дотерпеть, я вторая, и очень рада (улыбается)", - сказала Джима в интервью biathlon.com.ua.
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