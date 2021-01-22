Джима завоевала 25-ю медаль в карьере

Накануне Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Медаль в Италии стала для Джимы 7-й личной в карьере (1-3-3), а с учетом эстафет в активе Юлии теперь 25 попаданий на подиум на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх (5-10-10).

В рейтинге самых титулованных биатлонисток в истории Украины Джима занимает шестое место после Елены Зубриловой (55 медалей), Елены Петровой (34), Валентины Семеренко (29), Елены Пидгрушной (27) и Виты Семеренко (26).

Что касается только медалей в личных гонках, то впереди Джимы Зубрилова (38), Петрова (15), Валя Семеренко (11), Пидгрушная (8), Вита Семеренко (11) и Андрей Дериземля (8).

Юлия Джима в личном зачете Кубка мира занимает 24-е место. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.