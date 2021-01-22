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Джима завоевала 25-ю медаль в карьере

Биатлон
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Цифровые итоги вчерашнего успеха украинки

Джима завоевала 25-ю медаль в карьере
Новина українською

Накануне Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Медаль в Италии стала для Джимы 7-й личной в карьере (1-3-3), а с учетом эстафет в активе Юлии теперь 25 попаданий на подиум на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх (5-10-10).

В рейтинге самых титулованных биатлонисток в истории Украины Джима занимает шестое место после Елены Зубриловой (55 медалей), Елены Петровой (34), Валентины Семеренко (29), Елены Пидгрушной (27) и Виты Семеренко (26).

Что касается только медалей в личных гонках, то впереди Джимы Зубрилова (38), Петрова (15), Валя Семеренко (11), Пидгрушная (8), Вита Семеренко (11) и Андрей Дериземля (8).

Юлия Джима в личном зачете Кубка мира занимает 24-е место. Это лучший показатель среди украинских биатлонистов.

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В статье: Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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