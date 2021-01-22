Серебряная гонка Джимы в Антхольце. ВИДЕО

Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. С идеальной стрельбой обойти украинку смогла только представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.

Медаль в Антхольце стала для Юлии Джимы седьмой личной на уровне Кубка мира – 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы.