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Серебряная гонка Джимы в Антхольце. ВИДЕО

Биатлон
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Смотрим, как Украина открывала счет медалям в Кубке мира

Серебряная гонка Джимы в Антхольце. ВИДЕО
Новина українською

Юлия Джима заняла второе место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. С идеальной стрельбой обойти украинку смогла только представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.

Медаль в Антхольце стала для Юлии Джимы седьмой личной на уровне Кубка мира – 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы.

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В статье: Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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