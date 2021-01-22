  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дудченко: Проиграл 0,3 секунды, но это спорт
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дудченко: Проиграл 0,3 секунды, но это спорт

Биатлон
(1 голосов)

Украинец рад, что сумел показать лучший результат в карьере

Дудченко: Проиграл 0,3 секунды, но это спорт
Новина українською

Антон Дудченко завершил индивидуальную гонку на пятой позиции, показав свой лучший результат в карьере. После финиша спортсмен поделился эмоциями в комментарии для biathlon.com.ua.

- Я очень рад результату! Сегодня и лыжи очень хорошо работали, за что большое спасибо сервису, и на рубеже все получилось (улыбается). На последнем круге я сделал все, что смог. К сожалению, проиграл 0,3 секунды, но это спорт, тем он и интересен (улыбается). Я бы сказал, что сейчас больше радуюсь, чем разочарован, тем, каков в итоге результат.

Перед стартом было волнение, потому что прошлогодние результаты здесь не радовали, но сегодня я хорошо себя чувствовал на дистанции. После финиша Юрай Санитра поздравил меня, он доволен моим результатом. Никаких предчувствий у меня перед стартом не было. Было волнение, но оно всегда у меня присутствует (улыбается). Получится восстановиться к завтрашней эстафете? Буду надеяться, что да (улыбается).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...