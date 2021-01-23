Джима - в масс старте и мужской квартет на эстафету в Антхольце

Сегодня, 23 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоится женская гонка с массовым стартом и мужская эстафета.

Девушки выйдут на старт в 14:10 по Киеву. Единственной представительницей нашей страны в гонке станет Юлия Джима (24 стартовый номер).

Парни отправятся на дистанцию ​​в 16:05 . Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра выставил следующий порядок старта нашей биатлонистов:

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Пидручный

9-3. Артем Тищенко

9-4. Антон Дудченко