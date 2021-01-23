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Джима - в масс старте и мужской квартет на эстафету в Антхольце

Биатлон
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Составы на гонки

Джима - в масс старте и мужской квартет на эстафету в Антхольце
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 января в итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира 2020/2021 состоится женская гонка с массовым стартом и мужская эстафета.

Девушки выйдут на старт в 14:10 по Киеву. Единственной представительницей нашей страны в гонке станет Юлия Джима (24 стартовый номер).

Парни отправятся на дистанцию ​​в 16:05. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра выставил следующий порядок старта нашей биатлонистов:

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Пидручный

9-3. Артем Тищенко

9-4. Антон Дудченко

Напомним, что ранее Антон Дудченко занял пятое место в индивидуальной гонке.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Юлия Джима Артем Тищенко Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2020-2021
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