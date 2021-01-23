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Кубок IBU. Меркушина и Насико финишировали седьмыми в одиночной смешанной эстафете

Биатлон
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Вот такие результаты

Кубок IBU. Меркушина и Насико финишировали седьмыми в одиночной смешанной эстафете
UA-Футбол
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Сегодня, 23 января в немецком Арбере в рамках первого этапа Кубка IBU состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу одержала команда Норвегии, серебро у биатлонистов с Италии, а ТОП 3 замкнули немецкие спортсмены.

Украинская команда была представлена ​​Анастасией Меркушиной и Денисом Насико. На двух наши биатлонисты настреляли 6 штрафных кругов, использовав при этом 15 дополнительных патронов. В итоге украинцы финишировали на 7 позиции.

Кубок IBU. Арбер

Одиночная смешанная эстафета

1.Норвегия (0+10)

2. Италия (1+9) (+45,0с.)

3. Германия (2+8) (+59,7с.)

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7. Украина (6+15) (+2.13,1с.)

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В статье: Анастасия Меркушина Кубок IBU
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