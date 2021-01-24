Антхольц. Йоханес Бё побеждает в масс старте, Дудченко - 25-й

Сегодня, 24 января в итальянском Антхольце гонкой с массовым стартом у мужчин завершился седьмой этап Кубка мира 2020/2021.

Победу в заезде праздновал норвежец Йоханнес Бё, серебро у француза Кентена Фийона-Майе, а ТОП 3 замкнул словенец Якоб Фак.

Что касается единственного украинца в гонке, то Антон Дудченко прогнозируемо скоростью не выделялся. Основной ставкой нашего спортсмена должна была быть стрельба, но 3 промаха в итоге позволили финишировать ему только на 25-м месте.

Кубок мира 2020/2021. Антхольц

Масс старт

Мужчины

1. Йоханнес Бё (0 + 0 + 0 + 1)

2. Кентен Фийон-Майе (1 + 0 + 0 + 1) (+31,3с.)

3. Якоб Фак (0 + 0 + 1 + 0) (+44,2с.)

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25. Антон Дудченко (1 + 0 + 1 + 1) (+2.45,3с.)