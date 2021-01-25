Этап Кубка мира в Антхольце: лучшие моменты уик-энда. ВИДЕО

Седьмой этап Кубка мира в Антхольце проходил с 21 по 24 января.

В Италии в личных гонках побеждали Александр Логинов, Йоханнес Бё, Лиза Тереза Хаузер и Жюлья Симон, а в эстафетах лучшими были команды Франции и России.