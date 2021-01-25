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Этап Кубка мира в Антхольце: лучшие моменты уик-энда. ВИДЕО
Вспоминаем главные события итальянского этапа Кубка мира
Седьмой этап Кубка мира в Антхольце проходил с 21 по 24 января.
В Италии в личных гонках побеждали Александр Логинов, Йоханнес Бё, Лиза Тереза Хаузер и Жюлья Симон, а в эстафетах лучшими были команды Франции и России.
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