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Француженка Симон признана лучшей биатлонисткой этапа Кубка мира в Антхольце

Биатлон
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Француженка Симон признана лучшей биатлонисткой этапа Кубка мира в Антхольце
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Жюлью Симон лучшей спортсменкой седьмого этапа Кубка мира в Италии.

Симон этап в Антхольце начала с 62-го места в индивидуальной гонке, затем второй раз подряд выиграла масс-старт, а в воскресенье помогла команде Франции взять бронзу в эстафете.

Симон в Антхольце одержала вторую победу в сезоне и третью в карьере.

В личном зачете Кубка мира Жюлья Симон занимает 11-е место.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021 Жюлья Симон
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