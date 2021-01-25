Француженка Симон признана лучшей биатлонисткой этапа Кубка мира в Антхольце

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Жюлью Симон лучшей спортсменкой седьмого этапа Кубка мира в Италии.

Симон этап в Антхольце начала с 62-го места в индивидуальной гонке, затем второй раз подряд выиграла масс-старт, а в воскресенье помогла команде Франции взять бронзу в эстафете.

Симон в Антхольце одержала вторую победу в сезоне и третью в карьере.

В личном зачете Кубка мира Жюлья Симон занимает 11-е место.