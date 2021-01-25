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Пидгрушна: Психологи помогли б улучшить результаты команде

Биатлон
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Особенно они могли бы помочь молодым спортсменам

Пидгрушна: Психологи помогли б улучшить результаты команде
Новина українською

Елена Пидгрушная рассказала в интервью biathlon.com.ua о роли психологии в достижении успеха в спорте:

"Если говорить о психологии, однозначно - наибольшее влияние на спортсмена имеет тренер. Так же и наоборот - спортсмен влияет на тренера. Это - главная коммуникация, связь почти на уровне отца с ребенком.

О профессиональных психологах, я и раньше говорила - они нужны. Просто до недавнего времени я не видела такого психолога, который бы мог помочь нам, спортсменам. Но в последнее время в мою жизнь попали несколько человек, в отношении которых я могу сказать - да, они могли бы внести позитив в результаты наших спортсменов.

Особенно это касается молодых, которые еще только развиваются, как профессионалы. И действительно - есть такие спортсмены, которых мы условно называем "чемпионами мира по тренировкам", но у которых во время ответственных стартов все рушится, ничего не получается. И если бы с ними поработал специалист, я думаю, эту ситуацию можно было бы изменить".

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В статье: Елена Пидгрушна
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