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Франция огласила состав на чемпионат мира в Поклюке

Биатлон
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У галлов все сильнейшие в строю

Франция огласила состав на чемпионат мира в Поклюке
Новина українською

Тренерский штаб сборной Франции принял решение взять в Поклюку только тех биатлонистов, которые гарантированно выступят в гонках чемпионата мира.

Состав сборной Франции на чемпионат мира:

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Хлое Шевалье, Анаис Шевалье-Буше и Жюлья Симон

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе, Антонин Гигонна и Эмильен Жаклен.

Год назад на чемпионате мира в Антхольце Франция завоевала 8 медалей, включая 3 золота (Эмильен Жаклен – гонка преследования, Мартен Фуркад – индивидуальная гонка и мужская сборная Франции в эстафете).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 9 по 21 февраля.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021 чемпионат мира по биатлону-2021
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